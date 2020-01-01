У селі поблизу Луцька зіткнулись два автомобілі





Аварія сталась у суботу, 8 серпня, повідомляє



Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, від медичної допомоги обидва водії відмовилися. Патрульні накреслили схему ДТП, відібрали пояснення та склали протокол за ст. 124 КУпАП на водія, який порушив правила дорожнього руху. Патрульні виконували регулювання дорожнього руху до того часу, поки автомобілі покинули проїзну частину.



Травмованих та постраждалих внаслідок аварії - немає.

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