Фотовиставка у Празі розповідає про український національний костюм. ФОТО
Сьогодні, 02:28
До Дня Незалежності України в 6-му районі Праги на площі Свободи проходить вулична виставка "До витоків: Україна костюмів і традицій", яка розповідає про український національний костюм.
Виставка триватиме до 24 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
На 19 фотовітринах представлені святкові костюми, які носили в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття в різних регіонах нашої держави. Моделями виступили відомі співаки та співачки, актори та актриси, телемодератори.
У галереї Skleňák, у так званому скляному палаці, можна побачити натуральні сучасні костюми, виконані в національних традиціях.
"Для нас, українців, національний костюм - це не просто одяг. Він представляє наші традиції. Це послання наших предків", - зазначив посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс.
Виставка є частиною проєкту "Щирі", який започаткували 2014 року. В Празі представили знімки Дмитра Перетрутова, зроблені для календарів 2017 та 2019 років. Від продажу самих календарів з моделями у традиційних костюмах 610 тис. гривень передали київському військовому шпиталю для лікування поранених на фронті бійців, Волонтерській сотні, а також на культурні проєкти.
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Виставка триватиме до 24 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
На 19 фотовітринах представлені святкові костюми, які носили в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття в різних регіонах нашої держави. Моделями виступили відомі співаки та співачки, актори та актриси, телемодератори.
У галереї Skleňák, у так званому скляному палаці, можна побачити натуральні сучасні костюми, виконані в національних традиціях.
"Для нас, українців, національний костюм - це не просто одяг. Він представляє наші традиції. Це послання наших предків", - зазначив посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс.
Виставка є частиною проєкту "Щирі", який започаткували 2014 року. В Празі представили знімки Дмитра Перетрутова, зроблені для календарів 2017 та 2019 років. Від продажу самих календарів з моделями у традиційних костюмах 610 тис. гривень передали київському військовому шпиталю для лікування поранених на фронті бійців, Волонтерській сотні, а також на культурні проєкти.
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