Фотовиставка у Празі розповідає про український національний костюм. ФОТО





Виставка триватиме до 24 серпня, повідомляє кореспондент



На 19 фотовітринах представлені святкові костюми, які носили в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття в різних регіонах нашої держави. Моделями виступили відомі співаки та співачки, актори та актриси, телемодератори.





У галереї Skleňák, у так званому скляному палаці, можна побачити натуральні сучасні костюми, виконані в національних традиціях.



"Для нас, українців, національний костюм - це не просто одяг. Він представляє наші традиції. Це послання наших предків", - зазначив посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс.



Виставка є частиною проєкту "Щирі", який започаткували 2014 року. В Празі представили знімки Дмитра Перетрутова, зроблені для календарів 2017 та 2019 років. Від продажу самих календарів з моделями у традиційних костюмах 610 тис. гривень передали київському військовому шпиталю для лікування поранених на фронті бійців, Волонтерській сотні, а також на культурні проєкти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Дня Незалежності України в 6-му районі Праги на площі Свободи проходить вулична виставка "До витоків: Україна костюмів і традицій", яка розповідає про український національний костюм.Виставка триватиме до 24 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу На 19 фотовітринах представлені святкові костюми, які носили в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття в різних регіонах нашої держави. Моделями виступили відомі співаки та співачки, актори та актриси, телемодератори.У галереї Skleňák, у так званому скляному палаці, можна побачити натуральні сучасні костюми, виконані в національних традиціях."Для нас, українців, національний костюм - це не просто одяг. Він представляє наші традиції. Це послання наших предків", - зазначив посол України в Чеській РеспубліціВиставка є частиною проєкту "Щирі", який започаткували 2014 року. В Празі представили знімки, зроблені для календарів 2017 та 2019 років. Від продажу самих календарів з моделями у традиційних костюмах 610 тис. гривень передали київському військовому шпиталю для лікування поранених на фронті бійців, Волонтерській сотні, а також на культурні проєкти.

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