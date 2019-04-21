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Фотовиставка у Празі розповідає про український національний костюм. ФОТО

Фотовиставка у Празі розповідає про український національний костюм. ФОТО
До Дня Незалежності України в 6-му районі Праги на площі Свободи проходить вулична виставка "До витоків: Україна костюмів і традицій", яка розповідає про український національний костюм.

Виставка триватиме до 24 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На 19 фотовітринах представлені святкові костюми, які носили в Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття в різних регіонах нашої держави. Моделями виступили відомі співаки та співачки, актори та актриси, телемодератори.


У галереї Skleňák, у так званому скляному палаці, можна побачити натуральні сучасні костюми, виконані в національних традиціях.

"Для нас, українців, національний костюм - це не просто одяг. Він представляє наші традиції. Це послання наших предків", - зазначив посол України в Чеській Республіці Євген Перебійніс.

Виставка є частиною проєкту "Щирі", який започаткували 2014 року. В Празі представили знімки Дмитра Перетрутова, зроблені для календарів 2017 та 2019 років. Від продажу самих календарів з моделями у традиційних костюмах 610 тис. гривень передали київському військовому шпиталю для лікування поранених на фронті бійців, Волонтерській сотні, а також на культурні проєкти.

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Теги: Прага, фотовиставка, український костюм
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