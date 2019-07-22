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У селі поблизу Луцька спіймали чоловіка, який підпалив суху траву та солому

У селі поблизу Луцька спіймали чоловіка, який підпалив суху траву та солому
За минулий тиждень волинські вогнеборці ліквідували 26 пожеж.

Зокрема, загасили три пожежі трав’яного настилу у Ківерцівському, Володимир-Волинському та Луцькому районах, повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській обалсті.

Так, 4 серпня о 21:06 в с. Острів Ківерцівського району виникло загорання сухої трави на площі 0,4 га, яке погашене до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Причина пожежі – підпал громадянкою Аллою М.,1966 р.н.

7 серпня о 14:32 у м. Володимирі-Волинському на вул. Максима Рильського виникло загорання сухої трави на площі 0,2 га, яке оперативно загасили рятувальники 7-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

8 серпня о 13:50 у с. Воротнів Луцького району на вул. Застав'є виникла пожежа сухої трави та соломи на площі 0,2 га. Її швидко ліквідували рятувальники 1-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.

Причина пожежі – підпал громадянином Віктором С., 1988 р.н.

Окрім цього, вогнеборці ліквідували ще чотири пожежі стерні. Так, 7 серпня о 20:44 в с. Боровичі Маневицького району виникло загорання стерні на площі 0,2 га, яке ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

О 20:48 у с. Мерва Горохівського району зайнялася стерня на площі 0,1 га. Загорання приборкали рятувальники 22-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.

Причина пожежі – підпал громадянином Володимиром Б., 1971 р.н.

О 23:20 у селі В.Окорськ Локачинського району через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб виникло загорання післяжнивних залишків на площі 0,5 га. Пожежу ліквідували працівники місцевої пожежної охорони села Затурці.

8 серпня о 18:02 поблизу міста Володимира-Волинського знову ж через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб виникло загорання стерні на площі 2 га. Пожежу ліквідували працівники місцевої пожежної охорони села Овадно та рятувальники 7-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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