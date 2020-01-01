У Ковелі в аварії травмувалась 5-річна дитина
Сьогодні, 15:14
У Ковелі внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen та BMW травмувалася 5-річна пасажирка останнього.
Постраждала не госпіталізовувалась, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, що при в’їзді в Любомль зіткнулись декілька автівок. В аварії травмувалося четверо людей.
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Постраждала не госпіталізовувалась, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, що при в’їзді в Любомль зіткнулись декілька автівок. В аварії травмувалося четверо людей.
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