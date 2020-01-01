вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі в аварії травмувалась 5-річна дитина

У Ковелі в аварії травмувалась 5-річна дитина
У Ковелі внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen та BMW травмувалася 5-річна пасажирка останнього.

Постраждала не госпіталізовувалась, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, що при в’їзді в Любомль зіткнулись декілька автівок. В аварії травмувалося четверо людей.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Ковель, дівчинка, травма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 15:30
У Ковелі в аварії травмувалась 5-річна дитина
Сьогодні, 15:14
На Волині підліток «обчистив» бар-магазин
Сьогодні, 14:58
Селищна рада на Волині хотіла нажитися на ремонті дороги
Сьогодні, 14:45
У Луцьку померли дві жінки похилого віку, що хворіли на коронавірус
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО
09 серпень, 19:26
У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина У крові – 3,9 проміле алкоголю: на Волині водій збив пішохода та сказав, що за кермом була дружина
02 серпень, 21:24
Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп
01 серпень, 00:35
На Волині водій зніс дорожню огорожу та втік На Волині водій зніс дорожню огорожу та втік
27 липень, 22:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
У Ковелі в аварії травмувалась 5-річна дитина
Сьогодні, 15:14
 0
На Волині підліток «обчистив» бар-магазин
Сьогодні, 14:58
 0
Селищна рада на Волині хотіла нажитися на ремонті дороги
Сьогодні, 14:45
 0
У Луцьку померли дві жінки похилого віку, що хворіли на коронавірус
Сьогодні, 14:36
 0
Медіа
відео
1/8