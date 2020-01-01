У Ковелі в аварії травмувалась 5-річна дитина





Постраждала не госпіталізовувалась, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Нагадаємо, що п









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