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У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО

У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
У громаді Великомученика і цілителя Пантелеймона у селі Рованці Луцького районного деканату митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив відправу з нагоди потрійного ювілею: 120-річчя храму, 125-річчя освячення храмової ікони та 25-річчя служіння настоятелем на парафії протоієрея Сергія Коця.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Разом із владикою молилися ківерецький декан протоієрей Іван Семенюк, о. Сергій, інше духовенство Луцького і Ківерецького благочинь.

Після літургії душпастирі відслужили заупокійну літію на могилі колишнього настоятеля священника Петра Огибовського.

Церковними відзнаками архієрей нагородив жертводавців, інших парафіян – благословенними грамотами.

Довідка:

Цегляний Божий дім у Рованцях збудовано 1900 р., раніше були дерев'яні (перший 1545 р.), що, як оповідають, згоряли від блискавки. У храмі є чудотворний образ святого Пантелеймона. Як свідчить напис на ньому, виготовлено й освячено його в 1895 році на горі Афон (у Греції), де зберігаються нетлінні мощі великомученика. За більш ніж століття біля ікони відбулося чимало зцілень, і сьогодні за молитвами біля неї Господь творить дива. «Я особисто неодноразово був свідком чудотворних зцілень», – пригадує настоятель.

У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО
У селі під Луцьком релігійна громада відзначила потрійний ювілей. ФОТО

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Теги: Рованці, потрійний ювілей, владика Михаїл
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