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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Буковину накриває друга хвиля коронавірусу, – ОДА

Буковину накриває друга хвиля коронавірусу, – ОДА
Чернівецьку область накриває друга хвиля коронавірусу.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

"Буковину накриває друга хвиля поширення COVID-19. Наразі підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області, на Кіцманщині зареєстрували спалах коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Обласні чиновники провели онлайн-наради із головними лікарями закладів первинки та керівниками госпітальних баз.

В обласній адміністрації вважають, що найпершим завданням, яке стоїть перед госпітальними базами – це сформувати необхідні запаси ліків та засобів захисту. Наразі на рахунках лікарень є близько 50 мільйонів гривень невикористаних коштів. Ці гроші медичні заклади отримали від Національної служби здоров’я України для лікування хворих на COVID-19.

"Є низка лікарень, які за три місяці не витратили жодної гривні на закупівлю медикаментів. Між тим, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Цю ситуацію слід виправити", – зазначила заступниця голови ОДА Наталія Гусак.

Що ж до сімейних лікарів, то вони пояснюватимуть пацієнтам важливість вакцинації від грипу, адже таке щеплення – це додатковий захист від сезонних інфекцій, повідомили в ОДА.

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Теги: Буковина, лікарня, коронавірус, хвиля
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