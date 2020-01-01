Буковину накриває друга хвиля коронавірусу, – ОДА





Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає



"Буковину накриває друга хвиля поширення COVID-19. Наразі підвищення захворюваності фіксують у всіх районах області, на Кіцманщині зареєстрували спалах коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.



Обласні чиновники провели онлайн-наради із головними лікарями закладів первинки та керівниками госпітальних баз.



В обласній адміністрації вважають, що найпершим завданням, яке стоїть перед госпітальними базами – це сформувати необхідні запаси ліків та засобів захисту. Наразі на рахунках лікарень є близько 50 мільйонів гривень невикористаних коштів. Ці гроші медичні заклади отримали від Національної служби здоров’я України для лікування хворих на COVID-19.



"Є низка лікарень, які за три місяці не витратили жодної гривні на закупівлю медикаментів. Між тим, пацієнти часто скаржаться, що доводиться купувати препарати за свої гроші. Цю ситуацію слід виправити", – зазначила заступниця голови ОДА Наталія Гусак.



Що ж до сімейних лікарів, то вони пояснюватимуть пацієнтам важливість вакцинації від грипу, адже таке щеплення – це додатковий захист від сезонних інфекцій, повідомили в ОДА.

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