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Курс валют у Луцьку на 11 серпня

Курс валют у Луцьку на 11 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.52, а продаж – 27.64.

Євро при купівлі становить – 32.25, продажу – 32.43.

Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.385.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.22, продаж – 7.29.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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