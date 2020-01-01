Курс валют у Луцьку на 11 серпня





Євро при купівлі становить – 32.25, продажу – 32.43.



Курс російського рубля: купівля – 0.332, продаж – 0.385.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.22, продаж – 7.29.



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