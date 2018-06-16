Пригоди нічного Луцька: патрульні зловили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 14:25
Волинські патрульні за нічну зміну виявили чотирьох водіїв, які їздили п’яними за кермом.
Так, на вулиці Чорновола у Луцьку, поліцейські помітили автомобіль Peugeot, який порушив правила дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні зупинили авто і під час спілкування із водієм, виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на місці. Результат – 1,12 проміле.
Цієї ж ночі за порушення ПДР зупинили водія Audi А6 на вулиці Рівненській, у якого також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився пройти освідування на стан сп’яніння на місці події, а згодом і в медичній установі.
Згодом, патрулюючи вулицю Ковельську, патрульні помітили автомобіль Opel Movano, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку 3.21 "В'їзд заборонено". Кермувальник проігнорував вимогу поліцейських зупинити своє авто. Надалі водій вибіг і намагався втекти, однак був затриманий на вулиці Лесі Українки. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився.
Окрім цього, у селі Струмівка патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, в якого не освітлювався державний номерний знак у темну пору доби. Під час спілкування із водієм цього транспортного засобу інспектори також виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння у присутності свідків на місці зупинки автомобіля. Результат – 0.88 проміле.
На усіх водіїв склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП та адміністративні матеріали відповідно до інших порушень.
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Так, на вулиці Чорновола у Луцьку, поліцейські помітили автомобіль Peugeot, який порушив правила дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні зупинили авто і під час спілкування із водієм, виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на місці. Результат – 1,12 проміле.
Цієї ж ночі за порушення ПДР зупинили водія Audi А6 на вулиці Рівненській, у якого також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився пройти освідування на стан сп’яніння на місці події, а згодом і в медичній установі.
Згодом, патрулюючи вулицю Ковельську, патрульні помітили автомобіль Opel Movano, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку 3.21 "В'їзд заборонено". Кермувальник проігнорував вимогу поліцейських зупинити своє авто. Надалі водій вибіг і намагався втекти, однак був затриманий на вулиці Лесі Українки. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився.
Окрім цього, у селі Струмівка патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, в якого не освітлювався державний номерний знак у темну пору доби. Під час спілкування із водієм цього транспортного засобу інспектори також виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння у присутності свідків на місці зупинки автомобіля. Результат – 0.88 проміле.
На усіх водіїв склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП та адміністративні матеріали відповідно до інших порушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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