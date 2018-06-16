Пригоди нічного Луцька: патрульні зловили трьох п'яних водіїв

Волинські патрульні за нічну зміну виявили чотирьох водіїв, які їздили п’яними за кермом.Так, на вулиці Чорновола у Луцьку, поліцейські помітили автомобіль Peugeot, який порушив правила дорожнього руху, - інформує патрульна поліція Волинської області.Патрульні зупинили авто і під час спілкування із водієм, виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Він пройшов огляд на місці. Результат – 1,12 проміле.Цієї ж ночі за порушення ПДР зупинили водія Audi А6 на вулиці Рівненській, у якого також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився пройти освідування на стан сп’яніння на місці події, а згодом і в медичній установі.Згодом, патрулюючи вулицю Ковельську, патрульні помітили автомобіль Opel Movano, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку 3.21 "В'їзд заборонено". Кермувальник проігнорував вимогу поліцейських зупинити своє авто. Надалі водій вибіг і намагався втекти, однак був затриманий на вулиці Лесі Українки. Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився.Окрім цього, у селі Струмівка патрульні помітили автомобіль Volkswagen Passat, в якого не освітлювався державний номерний знак у темну пору доби. Під час спілкування із водієм цього транспортного засобу інспектори також виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння у присутності свідків на місці зупинки автомобіля. Результат – 0.88 проміле.На усіх водіїв склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП та адміністративні матеріали відповідно до інших порушень.