Смертельна аварія на Рівненщині: молодик в'їхав у паркан і перекинувся

У селі Познань на Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.Автопригода трапилась близько першої ночі 11 серпня, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що на вулиці Шкільній водій Audi A4, 23-річний житель Старого Села, не впорався із керуванням та в'їхав у дерев’яний паркан і перекинувся.Від отриманих травм він загинув на місці події. Крім того, до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом руки доставили пасажира, 24-річного мешканця села Познань.Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.