Смертельна аварія на Рівненщині: молодик в'їхав у паркан і перекинувся
Сьогодні, 15:58
У селі Познань на Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
Автопригода трапилась близько першої ночі 11 серпня, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що на вулиці Шкільній водій Audi A4, 23-річний житель Старого Села, не впорався із керуванням та в'їхав у дерев’яний паркан і перекинувся.
Від отриманих травм він загинув на місці події. Крім того, до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом руки доставили пасажира, 24-річного мешканця села Познань.
Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Автопригода трапилась близько першої ночі 11 серпня, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські на місці події встановили, що на вулиці Шкільній водій Audi A4, 23-річний житель Старого Села, не впорався із керуванням та в'їхав у дерев’яний паркан і перекинувся.
Від отриманих травм він загинув на місці події. Крім того, до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом руки доставили пасажира, 24-річного мешканця села Познань.
Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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