вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смертельна аварія на Рівненщині: молодик в'їхав у паркан і перекинувся

Смертельна аварія на Рівненщині: молодик в'їхав у паркан і перекинувся
У селі Познань на Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Автопригода трапилась близько першої ночі 11 серпня, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські на місці події встановили, що на вулиці Шкільній водій Audi A4, 23-річний житель Старого Села, не впорався із керуванням та в'їхав у дерев’яний паркан і перекинувся.

Від отриманих травм він загинув на місці події. Крім того, до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом руки доставили пасажира, 24-річного мешканця села Познань.

Відомості за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Смертельна аварія на Рівненщині: молодик в'їхав у паркан і перекинувся
Сьогодні, 15:58
У лісництві на Волині чоловік зрізав дерево цінної породи
Сьогодні, 15:40
Померла дружина волинського волонтера, яка боролася з раком
Сьогодні, 15:13
У виправній колонії на Волині – спалах COVID-19
Сьогодні, 14:47
Пригоди нічного Луцька: патрульні зловили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
На Рівненщині – подвійна аварія: постраждали 6 людей, серед них – дитина. ФОТО 18+ На Рівненщині – подвійна аварія: постраждали 6 людей, серед них – дитина. ФОТО 18+
06 серпень, 13:40
В жахливу аварію на Рівненщині, в якій загинула дитина, потрапила сім'я з Луцька В жахливу аварію на Рівненщині, в якій загинула дитина, потрапила сім'я з Луцька
19 червень, 18:45
На Рівненщині підліток за кермом авто збив дитину, хлопчик загинув На Рівненщині підліток за кермом авто збив дитину, хлопчик загинув
18 червень, 15:58
Винуватця смертельної аварії на Рівненщині, у якій загинуло троє волинян та дитина, взяли під варту Винуватця смертельної аварії на Рівненщині, у якій загинуло троє волинян та дитина, взяли під варту
10 червень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Смертельна аварія на Рівненщині: молодик в'їхав у паркан і перекинувся
Сьогодні, 15:58
 0
У лісництві на Волині чоловік зрізав дерево цінної породи
Сьогодні, 15:40
 0
Померла дружина волинського волонтера, яка боролася з раком
Сьогодні, 15:13
 0
У виправній колонії на Волині – спалах COVID-19
Сьогодні, 14:47
 0
Пригоди нічного Луцька: патрульні зловили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8