Зеленський підписав закон про підтримку кіновиробництва





Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування

та полегшить податкове навантаження на виробників відеоконтенту, - повідомляє



"Закон вносить зміни та доповнення в пункт 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, яким звільняється від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва і перегляду відео-, кіно-, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фоторекламних матеріалів, комп'ютерної графіки", - йдеться в повідомленні.



Таким чином закон полегшує податкове навантаження на виробників відеоконтенту. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.



Нагадаємо, в жовтні 2019 року Зеленський підписав закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників для залучення інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео - та кіновиробництва" № 821-IX.Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікуваннята полегшить податкове навантаження на виробників відеоконтенту, - повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресслужба Офісу президента."Закон вносить зміни та доповнення в пункт 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, яким звільняється від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва і перегляду відео-, кіно-, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фоторекламних матеріалів, комп'ютерної графіки", - йдеться в повідомленні.Таким чином закон полегшує податкове навантаження на виробників відеоконтенту. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.Нагадаємо, в жовтні 2019 року Зеленський підписав закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників для залучення інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

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