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Зеленський підписав закон про підтримку кіновиробництва

Зеленський підписав закон про підтримку кіновиробництва
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео - та кіновиробництва" № 821-IX.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування
та полегшить податкове навантаження на виробників відеоконтенту, - повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужба Офісу президента.

"Закон вносить зміни та доповнення в пункт 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, яким звільняється від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва і перегляду відео-, кіно-, анімаційних (мультиплікаційних) фільмів, телевізійних програм, рекламних роликів, фоторекламних матеріалів, комп'ютерної графіки", - йдеться в повідомленні.

Таким чином закон полегшує податкове навантаження на виробників відеоконтенту. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Зеленський підписав закон про держсубсидії для іноземних кіновиробників для залучення інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

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Теги: Зеленський, кіно, Закон
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