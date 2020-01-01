У лікарні помер 23-річний волинянин, який травмувався в аварії за участю мотоцикла
Сьогодні, 15:51
23-річний хлопець, житель села Голядин, який отримав травми унаслідок ДТП на Волині, помер вчора, 11 серпня, у відділенні реанімації Любомльської ЦРЛ.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Молодик потрапив в лікарню після ДТП за участю мотоцикліста, яке трапилося 8 серпня близько 3 години ночі поблизу села Голядин.
У результаті падіння він отримав тяжкі травми, а саме забій головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. На жаль, врятувати життя хлопця не вдалося.
Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Молодик потрапив в лікарню після ДТП за участю мотоцикліста, яке трапилося 8 серпня близько 3 години ночі поблизу села Голядин.
У результаті падіння він отримав тяжкі травми, а саме забій головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. На жаль, врятувати життя хлопця не вдалося.
Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.
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