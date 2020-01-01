У лікарні помер 23-річний волинянин, який травмувався в аварії за участю мотоцикла





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Молодик потрапив в лікарню



У результаті падіння він отримав тяжкі травми, а саме забій головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. На жаль, врятувати життя хлопця не вдалося.



Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний хлопець, житель села Голядин, який отримав травми унаслідок ДТП на Волині, помер вчора, 11 серпня, у відділенні реанімації Любомльської ЦРЛ.Про це стало відомо з власних джерел.Молодик потрапив в лікарню після ДТП за участю мотоцикліста, яке трапилося 8 серпня близько 3 години ночі поблизу села Голядин.У результаті падіння він отримав тяжкі травми, а саме забій головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. На жаль, врятувати життя хлопця не вдалося.Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію