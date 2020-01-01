вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лікарні помер 23-річний волинянин, який травмувався в аварії за участю мотоцикла

У лікарні помер 23-річний волинянин, який травмувався в аварії за участю мотоцикла
23-річний хлопець, житель села Голядин, який отримав травми унаслідок ДТП на Волині, помер вчора, 11 серпня, у відділенні реанімації Любомльської ЦРЛ.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Молодик потрапив в лікарню після ДТП за участю мотоцикліста, яке трапилося 8 серпня близько 3 години ночі поблизу села Голядин.

У результаті падіння він отримав тяжкі травми, а саме забій головного мозку та закриту черепно-мозкову травму. На жаль, врятувати життя хлопця не вдалося.

Інформацію про смерть учасника дорожньо-транспортної пригоди підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Шацький район, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За вбивство військовослужбовця судитимуть чоловіка з Волині
Сьогодні, 16:22
В Україні паспорти у формі книжечки планують поступово вивести з обігу
Сьогодні, 16:01
У лікарні помер 23-річний волинянин, який травмувався в аварії за участю мотоцикла
Сьогодні, 15:51
Тисячі робочих місць, іноземні інвестиції: у шести районах Волині хочуть створити мережу екопарків
Сьогодні, 15:38
У МОЗ розповіли, чи можна інфікуватися коронавірусом через воду
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО
19 липень, 23:34
Волинянину, який скоїв смертельну аварію на дорозі Ковель-Ягодин, «світить» до 8 років тюрми Волинянину, який скоїв смертельну аварію на дорозі Ковель-Ягодин, «світить» до 8 років тюрми
17 липень, 11:13
У Ківерцівському районі бус на смерть збив пішохода У Ківерцівському районі бус на смерть збив пішохода
16 липень, 16:30
На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі На Волині 20-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі
16 липень, 15:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За вбивство військовослужбовця судитимуть чоловіка з Волині
Сьогодні, 16:22
 0
В Україні паспорти у формі книжечки планують поступово вивести з обігу
Сьогодні, 16:01
 0
У лікарні помер 23-річний волинянин, який травмувався в аварії за участю мотоцикла
Сьогодні, 15:51
 0
Тисячі робочих місць, іноземні інвестиції: у шести районах Волині хочуть створити мережу екопарків
Сьогодні, 15:38
 0
У МОЗ розповіли, чи можна інфікуватися коронавірусом через воду
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8