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«Коровай-сузір’я»: на Волині ОТГ передала весільний челендж іншій громаді

«Коровай-сузір’я»: на Волині ОТГ передала весільний челендж іншій громаді
Зарічанська об’єднана територіальна громада передала челендж до святкування 13-го щорічного фестивалю традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я».

Зарічанська ОТГ передала естафету Оваднівській громаді та записала відповідне відео, пише БУГ.

Започаткував челендж Володимир-Волинський районний будинок культури в рамках проведення 13-го фестивалю “Український коровай-сузір’я”, який проходитиме в онлайн-форматі.

Серед громад обиратимуть, хто краще запише відеозапрошення на весілля з передачею весільного віночка нареченої від однієї учасниці іншій. Відповідно вінки передають тільки дівчата, а запрошення можуть виголошувати у кадрі як дівчата, так і хлопці.

До вашої уваги відеозапрошення на весілля від Зарічанської ОТГ.


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Теги: Коровай сузір'я, челендж, фестиваль
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