«Коровай-сузір’я»: на Волині ОТГ передала весільний челендж іншій громаді





Зарічанська ОТГ передала естафету Оваднівській громаді та записала відповідне відео, пише



Започаткував челендж Володимир-Волинський районний будинок культури в рамках проведення 13-го фестивалю “Український коровай-сузір’я”, який проходитиме в онлайн-форматі.



Серед громад обиратимуть, хто краще запише відеозапрошення на весілля з передачею весільного віночка нареченої від однієї учасниці іншій. Відповідно вінки передають тільки дівчата, а запрошення можуть виголошувати у кадрі як дівчата, так і хлопці.



До вашої уваги відеозапрошення на весілля від Зарічанської ОТГ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зарічанська об’єднана територіальна громада передала челендж до святкування 13-го щорічного фестивалю традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я».Зарічанська ОТГ передала естафету Оваднівській громаді та записала відповідне відео, пише БУГ Започаткував челендж Володимир-Волинський районний будинок культури в рамках проведення 13-го фестивалю “Український коровай-сузір’я”, який проходитиме в онлайн-форматі.Серед громад обиратимуть, хто краще запише відеозапрошення на весілля з передачею весільного віночка нареченої від однієї учасниці іншій. Відповідно вінки передають тільки дівчата, а запрошення можуть виголошувати у кадрі як дівчата, так і хлопці.До вашої уваги відеозапрошення на весілля від Зарічанської ОТГ.

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