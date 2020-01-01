«Коровай-сузір’я»: на Волині ОТГ передала весільний челендж іншій громаді
Сьогодні, 03:43
Зарічанська об’єднана територіальна громада передала челендж до святкування 13-го щорічного фестивалю традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я».
Зарічанська ОТГ передала естафету Оваднівській громаді та записала відповідне відео, пише БУГ.
Започаткував челендж Володимир-Волинський районний будинок культури в рамках проведення 13-го фестивалю “Український коровай-сузір’я”, який проходитиме в онлайн-форматі.
Серед громад обиратимуть, хто краще запише відеозапрошення на весілля з передачею весільного віночка нареченої від однієї учасниці іншій. Відповідно вінки передають тільки дівчата, а запрошення можуть виголошувати у кадрі як дівчата, так і хлопці.
До вашої уваги відеозапрошення на весілля від Зарічанської ОТГ.
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Зарічанська ОТГ передала естафету Оваднівській громаді та записала відповідне відео, пише БУГ.
Започаткував челендж Володимир-Волинський районний будинок культури в рамках проведення 13-го фестивалю “Український коровай-сузір’я”, який проходитиме в онлайн-форматі.
Серед громад обиратимуть, хто краще запише відеозапрошення на весілля з передачею весільного віночка нареченої від однієї учасниці іншій. Відповідно вінки передають тільки дівчата, а запрошення можуть виголошувати у кадрі як дівчата, так і хлопці.
До вашої уваги відеозапрошення на весілля від Зарічанської ОТГ.
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