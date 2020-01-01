Лучан просять оцінити проекти розвитку території біля Луцького замку. ФОТО
Сьогодні, 05:15
На вулиці Лесі Українки для ознайомлення виставили проекти, що вийшли в другий тур всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку.
Про це пише у facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Детально ознайомитися з конкурсними роботами можна також і за посиланням.
«Чекаємо ваших відгуків, які можна залишити в управлінні архітектури Луцької міської ради або на сторінці у «Фейсбук» «Архітектурні конкурси Луцьк».
Серед конкурсних робіт є дійсно дуже достойні, детально продумані, пропрацьовані з дизайнерської та архітектурної точки зору, креативні роботи, придатні для подальшої практичної реалізації.
Серед робіт немає жодної роботи, яка передбачає забудову ділянки багатоповерхівками або гігантськими торговими центрами і це повністю розвіює міфи та чутки, які розповсюджували зацікавлені особи.
Серед усіх робіт у мене є два фаворити, однак, для максимально чесного та неупередженого завершення конкурсу, я їх озвучу та детально опишу вже після завершення конкурсу.
Безумовно, одна з цих робіт буде переможцем і вона ж буде затверджена рішенням ради та буде реалізовуватись в майбутньому», – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише у facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
Детально ознайомитися з конкурсними роботами можна також і за посиланням.
«Чекаємо ваших відгуків, які можна залишити в управлінні архітектури Луцької міської ради або на сторінці у «Фейсбук» «Архітектурні конкурси Луцьк».
Серед конкурсних робіт є дійсно дуже достойні, детально продумані, пропрацьовані з дизайнерської та архітектурної точки зору, креативні роботи, придатні для подальшої практичної реалізації.
Серед робіт немає жодної роботи, яка передбачає забудову ділянки багатоповерхівками або гігантськими торговими центрами і це повністю розвіює міфи та чутки, які розповсюджували зацікавлені особи.
Серед усіх робіт у мене є два фаворити, однак, для максимально чесного та неупередженого завершення конкурсу, я їх озвучу та детально опишу вже після завершення конкурсу.
Безумовно, одна з цих робіт буде переможцем і вона ж буде затверджена рішенням ради та буде реалізовуватись в майбутньому», – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучан просять оцінити проекти розвитку території біля Луцького замку. ФОТО
Сьогодні, 05:15
У Луцьку хочуть перекласти бруківку на одній з вулиць
Сьогодні, 02:39
У волинській громаді успішно сортують сміття
Сьогодні, 01:29