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Лучан просять оцінити проекти розвитку території біля Луцького замку. ФОТО

Лучан просять оцінити проекти розвитку території біля Луцького замку. ФОТО
На вулиці Лесі Українки для ознайомлення виставили проекти, що вийшли в другий тур всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку.

Про це пише у facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Детально ознайомитися з конкурсними роботами можна також і за посиланням.

«Чекаємо ваших відгуків, які можна залишити в управлінні архітектури Луцької міської ради або на сторінці у «Фейсбук» «Архітектурні конкурси Луцьк».

Серед конкурсних робіт є дійсно дуже достойні, детально продумані, пропрацьовані з дизайнерської та архітектурної точки зору, креативні роботи, придатні для подальшої практичної реалізації.

Серед робіт немає жодної роботи, яка передбачає забудову ділянки багатоповерхівками або гігантськими торговими центрами і це повністю розвіює міфи та чутки, які розповсюджували зацікавлені особи.

Серед усіх робіт у мене є два фаворити, однак, для максимально чесного та неупередженого завершення конкурсу, я їх озвучу та детально опишу вже після завершення конкурсу.

Безумовно, одна з цих робіт буде переможцем і вона ж буде затверджена рішенням ради та буде реалізовуватись в майбутньому», – йдеться в дописі.


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Теги: Луцький замок, проект, територія, голосування
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