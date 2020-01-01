Помер головний інженер комунального підприємства у Володимирі

Форманюк Ігор Леонідович.



Про це



Чоловік пропрацював на комунальному підприємстві 26 років.



"Колектив КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» приносить щирі співчуття з приводу тяжкої втрати всім рідним та близьким. У нашій пам’яті Ігор Леонідович назавжди залишиться професіоналом своєї справи, доброзичливим колегою, добрим другом та надійним порадником", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родичам та знайомим померлого.

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