Помер головний інженер комунального підприємства у Володимирі
Сьогодні, 14:34
Передчасно відійшов у засвіти головний інженер КП "Володимир-Волинськтеплоенерго" Форманюк Ігор Леонідович.
Про це повідомляють на офіційній сторінці підприємства у facebook.
Чоловік пропрацював на комунальному підприємстві 26 років.
"Колектив КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» приносить щирі співчуття з приводу тяжкої втрати всім рідним та близьким. У нашій пам’яті Ігор Леонідович назавжди залишиться професіоналом своєї справи, доброзичливим колегою, добрим другом та надійним порадником", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родичам та знайомим померлого.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці підприємства у facebook.
Чоловік пропрацював на комунальному підприємстві 26 років.
"Колектив КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» приносить щирі співчуття з приводу тяжкої втрати всім рідним та близьким. У нашій пам’яті Ігор Леонідович назавжди залишиться професіоналом своєї справи, доброзичливим колегою, добрим другом та надійним порадником", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття родичам та знайомим померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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