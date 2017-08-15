На «Ягодині» виявили автобус з «липовими» документами. ФОТО





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Прикордонники Луцького загону виявили розбіжність з номерами вказаними в реєстраційних документах та сліди підробки наявного VIN-коду автобусу марки «Неоплан», який прибув смугою руху «зелений коридор» в Україну.



Згідно статті 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» прикордонники повідомили Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області. Водій, громадянин України, вибув для з’ясування обставин до відділку Національної поліції.



Автобус вилучили. Суму оцінки встановлять додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили VIN-код автобуса з ознаками підробки.Про це йдеться на сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон".Прикордонники Луцького загону виявили розбіжність з номерами вказаними в реєстраційних документах та сліди підробки наявного VIN-коду автобусу марки «Неоплан», який прибув смугою руху «зелений коридор» в Україну.Згідно статті 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» прикордонники повідомили Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області. Водій, громадянин України, вибув для з’ясування обставин до відділку Національної поліції.Автобус вилучили. Суму оцінки встановлять додатково.

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