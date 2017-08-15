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На «Ягодині» виявили автобус з «липовими» документами. ФОТО

На «Ягодині» виявили автобус з «липовими» документами. ФОТО
В пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили VIN-код автобуса з ознаками підробки.

Про це йдеться на сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон".

Прикордонники Луцького загону виявили розбіжність з номерами вказаними в реєстраційних документах та сліди підробки наявного VIN-коду автобусу марки «Неоплан», який прибув смугою руху «зелений коридор» в Україну.

Згідно статті 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу» прикордонники повідомили Любомльський відділ поліції ГУНП у Волинській області. Водій, громадянин України, вибув для з’ясування обставин до відділку Національної поліції.

Автобус вилучили. Суму оцінки встановлять додатково.

На «Ягодині» виявили автобус з «липовими» документами. ФОТО
На «Ягодині» виявили автобус з «липовими» документами. ФОТО
На «Ягодині» виявили автобус з «липовими» документами. ФОТО

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Теги: Ягодин, автобус, перебиті номера
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