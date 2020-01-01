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Волинянин виграв 10-кілометровку і став чемпіоном України

Волинянин виграв 10-кілометровку і став чемпіоном України
Волинський спортсмен Тарас Корецький виборов золото чемпіонату України.

Про це повідомляють на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.

Тарас Корецький став переможцем на 10-кілометровій дистанції серед юніорів на чемпіонаті України, який відбувається в Луцьку.

"45:09.15 — такий час чемпіона. Тарас сам на сам змагався із сильною житомирською збірною, яка складалася із шести ходаків.
Вітання йому і тренеру Олені Борисюк", - йдеться у дописі на сторінці ФЛАВО.


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Теги: легка атлетика, спорт
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