Волинянин виграв 10-кілометровку і став чемпіоном України
Сьогодні, 22:21
Волинський спортсмен Тарас Корецький виборов золото чемпіонату України.
Про це повідомляють на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.
Тарас Корецький став переможцем на 10-кілометровій дистанції серед юніорів на чемпіонаті України, який відбувається в Луцьку.
"45:09.15 — такий час чемпіона. Тарас сам на сам змагався із сильною житомирською збірною, яка складалася із шести ходаків.
Вітання йому і тренеру Олені Борисюк", - йдеться у дописі на сторінці ФЛАВО.
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Про це повідомляють на сторінці Федерації легкої атлетики Волинської області.
Тарас Корецький став переможцем на 10-кілометровій дистанції серед юніорів на чемпіонаті України, який відбувається в Луцьку.
"45:09.15 — такий час чемпіона. Тарас сам на сам змагався із сильною житомирською збірною, яка складалася із шести ходаків.
Вітання йому і тренеру Олені Борисюк", - йдеться у дописі на сторінці ФЛАВО.
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Волинянин виграв 10-кілометровку і став чемпіоном України
Сьогодні, 22:21