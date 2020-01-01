Смерть у Ківерцівському районі і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 14 серпня
Сьогодні, 10:33
За останню добу на Волині зареєстрували 58 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 32 особи. Один випадок хвороби завершився летально (Ківерцівський район).
Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 18, Луцький район – 2, Маневицький район – 13, Старовижівський район – 7, Іваничівський район – 5, Волинський район – 4, Камінь – Каширський район – 3, Ківерцівський район – 2, Горохівський район – 1, Любомльський район – 1, Рожищенський район – 1, Турійський район – 1, - інформує Волинська ОДА.
Загалом станом на 14 серпня в області зареєстрували 4529 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3321 осіб. 97 випадків хвороби завершилось летально (в тому числі померло 3 медичних працівники).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1141 випадок, в т.ч. 23 летальних;
• Луцький район – 454 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Ковельський район – 424 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 481 випадок, в т.ч. 12 летальних;
• Камінь-Каширський район – 257 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 193 випадки, в т.ч. 7 летальних;
• Володимир-Волинський район – 296 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 269 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 86 випадів;
• Горохівський район – 205 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 205 випадків, в тому числі 6 летальних;
• Любешівський район – 156 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 97 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 66 випадків;
• Рожищенський район – 57 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 56 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 53 випадки;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 26 354 особи. В тому числі за останню добу обстежили 503 осіб.
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Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 18, Луцький район – 2, Маневицький район – 13, Старовижівський район – 7, Іваничівський район – 5, Волинський район – 4, Камінь – Каширський район – 3, Ківерцівський район – 2, Горохівський район – 1, Любомльський район – 1, Рожищенський район – 1, Турійський район – 1, - інформує Волинська ОДА.
Загалом станом на 14 серпня в області зареєстрували 4529 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3321 осіб. 97 випадків хвороби завершилось летально (в тому числі померло 3 медичних працівники).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 1141 випадок, в т.ч. 23 летальних;
• Луцький район – 454 випадки, в т.ч. 4 летальних;
• Ковельський район – 424 випадки, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 481 випадок, в т.ч. 12 летальних;
• Камінь-Каширський район – 257 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 193 випадки, в т.ч. 7 летальних;
• Володимир-Волинський район – 296 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 269 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Іваничівський район – 86 випадів;
• Горохівський район – 205 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 205 випадків, в тому числі 6 летальних;
• Любешівський район – 156 випадків, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 97 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Любомльський район – 66 випадків;
• Рожищенський район – 57 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Турійський район – 56 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 53 випадки;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.
За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 26 354 особи. В тому числі за останню добу обстежили 503 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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