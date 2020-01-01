Смерть у Ківерцівському районі і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 14 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 58 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 32 особи. Один випадок хвороби завершився летально (Ківерцівський район).Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 18, Луцький район – 2, Маневицький район – 13, Старовижівський район – 7, Іваничівський район – 5, Волинський район – 4, Камінь – Каширський район – 3, Ківерцівський район – 2, Горохівський район – 1, Любомльський район – 1, Рожищенський район – 1, Турійський район – 1, - інформує Волинська ОДА.Загалом станом на 14 серпня в області зареєстрували 4529 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3321 осіб. 97 випадків хвороби завершилось летально (в тому числі померло 3 медичних працівники).Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 1141 випадок, в т.ч. 23 летальних;• Луцький район – 454 випадки, в т.ч. 4 летальних;• Ковельський район – 424 випадки, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 481 випадок, в т.ч. 12 летальних;• Камінь-Каширський район – 257 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 193 випадки, в т.ч. 7 летальних;• Володимир-Волинський район – 296 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 269 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Іваничівський район – 86 випадів;• Горохівський район – 205 випадків, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 205 випадків, в тому числі 6 летальних;• Любешівський район – 156 випадків, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 97 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Любомльський район – 66 випадків;• Рожищенський район – 57 випадків, в тому числі 2 летальних;• Турійський район – 56 випадків, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 53 випадки;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 26 354 особи. В тому числі за останню добу обстежили 503 осіб.