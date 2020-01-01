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На «Ягодині» в пасажирському автобусі знайшли майже пів тонни контрабандного сиру. ФОТО

На «Ягодині» в пасажирському автобусі знайшли майже пів тонни контрабандного сиру. ФОТО
У пасажирському автобусі, який курсував між Польщею та Україною, прикордонники Луцького загону спільно з інспекторами Волинської митниці виявили незаконний сирний вантаж.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Твердий сир, загальною вагою 406 кілограмів, виявили в результаті спільного прикордонно-митного поглибленого огляду. Незадекларований товар приховали у конструктивних особливостях автобуса, які не призначені для перевезення речей.

Як результат, представники митниці склали протокол про порушення митних правил, а сирний вантаж оцінили у понад 48 тисяч гривень.

Вилучили правоохоронці і автобус марки «Сетра», який оцінили у майже 345 тисяч гривень.

На «Ягодині» в пасажирському автобусі знайшли майже пів тонни контрабандного сиру. ФОТО
На «Ягодині» в пасажирському автобусі знайшли майже пів тонни контрабандного сиру. ФОТО
На «Ягодині» в пасажирському автобусі знайшли майже пів тонни контрабандного сиру. ФОТО

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Теги: Ягодин, контрабанда, рейсовий автобус
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