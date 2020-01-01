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На Волині чоловік обікрав приміщення, яке перебуває у власності сільської ради

На Волині чоловік обікрав приміщення, яке перебуває у власності сільської ради
Працівники Ківерцівського відділу поліції розкрили крадіжку металу з приміщення, яке у власності Дідичівської сільської ради.

Про крадіжку в будинку, який перебуває у власності сільської ради й призначений для дітей-сиріт, вчора, 13 серпня, до поліції повідомив сільський голова села Дідичі, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Він помітив її зранку й відразу звернувся до правоохоронців. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка оглянула будівлю й виявила, що крадій незаконно проник до приміщення через вікно й поцупив звідти метал на близько одну тисячу гривень.

Поліцейські розпочали розшукові роботи, опитали ймовірних свідків, а метал виявили у пункті прийому металобрухту. Власник пункту прийому розповів, що залізо йому збув візуально знайомий житель сусіднього села. За зовнішніми ознаками поліцейським вдалося виявити зловмисника у селі Дубище. Це 32-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Чоловік у вчиненні крадіжки зізнався.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, яка поєднана з проникненням у приміщення.


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Теги: крадіжка, металобрухт, волинянин
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