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Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян

Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян
13 серпня рятувальники разом із екологами провели рейд на території Зимнівської ОТГ.

Так, у селах Зимне, Селець, Хобултова, Житані, Жовтневе Володимир-Волинського району вони нагадували громадянам про адміністративну відповідальність за випалювання посуші, стерні та будь-яких пожнивних залишків, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Свідомі селяни дослухалися порад рятувальників та еколога, але були й такі, які вирішили, що під покровом ночі їх підпалів сухої рослинності не буде видно.

Тож трьох мешканців Володимир-Волинського району цієї ночі зловили, як-то кажуть, «на гарячому»: 49-річний мешканець села Житані, мешканець села Селець та 61-річна уродженка села Хобултова тепер відповідатимуть за спалювання стерні і твердих побутових відходів за ст. 77-1 та 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян
Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян

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Теги: пожежа, палії, Волинь
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