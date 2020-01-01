Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян

13 серпня рятувальники разом із екологами провели рейд на території Зимнівської ОТГ.Так, у селах Зимне, Селець, Хобултова, Житані, Жовтневе Володимир-Волинського району вони нагадували громадянам про адміністративну відповідальність за випалювання посуші, стерні та будь-яких пожнивних залишків, - інформує УДСНС України у Волинській області.Свідомі селяни дослухалися порад рятувальників та еколога, але були й такі, які вирішили, що під покровом ночі їх підпалів сухої рослинності не буде видно.Тож трьох мешканців Володимир-Волинського району цієї ночі зловили, як-то кажуть, «на гарячому»: 49-річний мешканець села Житані, мешканець села Селець та 61-річна уродженка села Хобултова тепер відповідатимуть за спалювання стерні і твердих побутових відходів за ст. 77-1 та 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.