Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян
Сьогодні, 18:01
13 серпня рятувальники разом із екологами провели рейд на території Зимнівської ОТГ.
Так, у селах Зимне, Селець, Хобултова, Житані, Жовтневе Володимир-Волинського району вони нагадували громадянам про адміністративну відповідальність за випалювання посуші, стерні та будь-яких пожнивних залишків, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Свідомі селяни дослухалися порад рятувальників та еколога, але були й такі, які вирішили, що під покровом ночі їх підпалів сухої рослинності не буде видно.
Тож трьох мешканців Володимир-Волинського району цієї ночі зловили, як-то кажуть, «на гарячому»: 49-річний мешканець села Житані, мешканець села Селець та 61-річна уродженка села Хобултова тепер відповідатимуть за спалювання стерні і твердих побутових відходів за ст. 77-1 та 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у селах Зимне, Селець, Хобултова, Житані, Жовтневе Володимир-Волинського району вони нагадували громадянам про адміністративну відповідальність за випалювання посуші, стерні та будь-яких пожнивних залишків, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Свідомі селяни дослухалися порад рятувальників та еколога, але були й такі, які вирішили, що під покровом ночі їх підпалів сухої рослинності не буде видно.
Тож трьох мешканців Володимир-Волинського району цієї ночі зловили, як-то кажуть, «на гарячому»: 49-річний мешканець села Житані, мешканець села Селець та 61-річна уродженка села Хобултова тепер відповідатимуть за спалювання стерні і твердих побутових відходів за ст. 77-1 та 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинянина з господарської споруди викрали скутер
Сьогодні, 18:20
Палили під покровом ночі: на Волині зловили «на гарячому» трьох селян
Сьогодні, 18:01
Лучанам розповіли, як отримати компенсацію замість «бебі-боксів»
Сьогодні, 17:40
У Луцьку у квартирі через ввімкнену праску сталася пожежа. ФОТО
Сьогодні, 17:15