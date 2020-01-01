У Луцьку урочисто склали присягу майбутні офіцери. ФОТО





Приблизно через пів року вони отримають офіцерські звання молодших лейтенантів, пише



Відзначимо, що в історії університету цей випуск курсантів - вже третій. Впродовж двох років навчання вони опановували бойове застосування механізованих підрозділів, частин і з’єднань, бойове застосування військових частин і підрозділів наземної артилерії та психологію.



Після першого курсу студенти проходили практичні навчання на полігоні, а, закінчивши другий курс, їх призвали через районні і міські військові комісаріати на 30-денний навчальний збір.



Сьогодні ж 36 хлопців та дівчат урочисто склали присягу, але перед тим помолилися разом зі священником.



Потому майбутні офіцери слухали привітання від керівництва університету та області, які бажали їм бути гідними офіцерського звання та завжди бути готовими захищати свою країну.



А клуб козацьких бойових мистецтв «Герць» подарував присутнім показовий виступ з боями та крутими акробатичними трюками.



Вислухавши привітання та почувши залп гармати, курсанти пройшлися урочистим маршем, і нарешті отримали привітання від своїх близьких.





Фото: Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ





































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 36 курсантів військової кафедри Луцького національного технічного університету 14 серпня урочисто присягнули на вірність народові України.Приблизно через пів року вони отримають офіцерські звання молодших лейтенантів, пише ІА "Волинські новини" Відзначимо, що в історії університету цей випуск курсантів - вже третій. Впродовж двох років навчання вони опановували бойове застосування механізованих підрозділів, частин і з’єднань, бойове застосування військових частин і підрозділів наземної артилерії та психологію.Після першого курсу студенти проходили практичні навчання на полігоні, а, закінчивши другий курс, їх призвали через районні і міські військові комісаріати на 30-денний навчальний збір.Сьогодні ж 36 хлопців та дівчат урочисто склали присягу, але перед тим помолилися разом зі священником.Потому майбутні офіцери слухали привітання від керівництва університету та області, які бажали їм бути гідними офіцерського звання та завжди бути готовими захищати свою країну.А клуб козацьких бойових мистецтв «Герць» подарував присутнім показовий виступ з боями та крутими акробатичними трюками.Вислухавши привітання та почувши залп гармати, курсанти пройшлися урочистим маршем, і нарешті отримали привітання від своїх близьких.Фото: Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

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