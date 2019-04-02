В Одесі в аварію потрапила карета «швидкої», є постраждалі. ФОТО





Аварія сталась 14-го серпня у Суворівському районі на вулиці Чорноморського козацтва. Авто швидкої допомоги зіткнулось із Volkswagen, інформує



«Швидка» прямувала до клінічної лікарні. Медтранспорт рухався із ввімкненими маячками та звуковим сигналом. За інформацією правоохоронців, іномарка не надала переваги в русі автомобілю «швидкої», що й спричинило зіткнення.



Внаслідок аварії автівка «швидкої» перекинулась та отримала значні пошкодження: бампер, лобове скло та бокова частина повністю розбиті. Тілесні ушкодження отримали 21-річний водій «швидкої» та 22-річний фельдшер. Останнього доставили в лікарню. Водієві госпіталізація не знадобилася.





Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі у ДТП потрапив автомобіль «швидкої». Машина перевернулась та розбилась вщент. Постраждали 2 медичних працівники, один з них перебуває у лікарні.Аварія сталась 14-го серпня у Суворівському районі на вулиці Чорноморського козацтва. Авто швидкої допомоги зіткнулось із Volkswagen, інформує пресслужба поліції Одеської області «Швидка» прямувала до клінічної лікарні. Медтранспорт рухався із ввімкненими маячками та звуковим сигналом. За інформацією правоохоронців, іномарка не надала переваги в русі автомобілю «швидкої», що й спричинило зіткнення.Внаслідок аварії автівка «швидкої» перекинулась та отримала значні пошкодження: бампер, лобове скло та бокова частина повністю розбиті. Тілесні ушкодження отримали 21-річний водій «швидкої» та 22-річний фельдшер. Останнього доставили в лікарню. Водієві госпіталізація не знадобилася.Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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