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В аеропорту «Одеса» прикордонний пес виявив у іноземця наркотиків на мільйон гривень

В аеропорту «Одеса» прикордонний пес виявив у іноземця наркотиків на мільйон гривень
Днями в міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники здійснювали оформлення авіарейсу з Берліну. Однак, через декілька хвилин прикордонний пес Панч спільно зі службовою собакою митниці зреагували на багаж одного з подорожуючих, пишуть на сайті Держприкордонслужби.

І як виявилось, не дарма, бо в результаті огляду речей, власником яких виявився громадянин Болгарії, спільна прикордонно-митна оглядова група виявила два металевих тубуси заповнених порошкоподібною кристалічною речовиною, пластиковий контейнер з залишками білої речовини, згортки з марихуаною та капсули з кокаїном.

Після проведення експрес-аналізів встановили, що мандрівник серед особистих речей приховав майже 650 г кокаїну, 16,5 г амфетаміну та 1 г марихуани.

Загальна сума вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 1 мільйон гривень.

В діях іноземця вбачаються ознаки злочину за ст 305 ч 2 ККУ.

В аеропорту «Одеса» прикордонний пес виявив у іноземця наркотиків на мільйон гривень
В аеропорту «Одеса» прикордонний пес виявив у іноземця наркотиків на мільйон гривень
В аеропорту «Одеса» прикордонний пес виявив у іноземця наркотиків на мільйон гривень

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Теги: наркотики, собака, аеропорт, прикордонники, митники
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