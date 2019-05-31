В аеропорту «Одеса» прикордонний пес виявив у іноземця наркотиків на мільйон гривень





І як виявилось, не дарма, бо в результаті огляду речей, власником яких виявився громадянин Болгарії, спільна прикордонно-митна оглядова група виявила два металевих тубуси заповнених порошкоподібною кристалічною речовиною, пластиковий контейнер з залишками білої речовини, згортки з марихуаною та капсули з кокаїном.



Після проведення експрес-аналізів встановили, що мандрівник серед особистих речей приховав майже 650 г кокаїну, 16,5 г амфетаміну та 1 г марихуани.



Загальна сума вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 1 мільйон гривень.



В діях іноземця вбачаються ознаки злочину за ст 305 ч 2 ККУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями в міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники здійснювали оформлення авіарейсу з Берліну. Однак, через декілька хвилин прикордонний пес Панч спільно зі службовою собакою митниці зреагували на багаж одного з подорожуючих, пишуть на сайті Держприкордонслужби І як виявилось, не дарма, бо в результаті огляду речей, власником яких виявився громадянин Болгарії, спільна прикордонно-митна оглядова група виявила два металевих тубуси заповнених порошкоподібною кристалічною речовиною, пластиковий контейнер з залишками білої речовини, згортки з марихуаною та капсули з кокаїном.Після проведення експрес-аналізів встановили, що мандрівник серед особистих речей приховав майже 650 г кокаїну, 16,5 г амфетаміну та 1 г марихуани.Загальна сума вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 1 мільйон гривень.В діях іноземця вбачаються ознаки злочину за ст 305 ч 2 ККУ.

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