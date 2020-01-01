У Луцьку підготували насичену програму святкування Міжнародного дня молоді





Про це



Відзначають, що підготували активності на будь-який вік і «смак».



10.00-14.00 - спортивні змагання та показові виступи на спортивному майданчику (вул. Глушець, поблизу центрального парку). На цьому спорт на святі не закінчується, адже з 14 години на гостей чекають майстер-класи зі стрільби з лука та алтимат фрізбі.



12.00-18.00. Діти та онуки можуть задовольнити свої творчі запити, докластися до малювання величезної розмальовки поблизу магазину Офіс Центр Луцьк.



Тут же, неподалік о 17.00 (вул. Лесі Українки, 52, біля фонтанів) юні моделі вже готують показ від Grace Model House



14:00-15.30 - танцювальні показові виступи від MJDS (My Jump Dance School)& ГО "Молодіжний Центр"Креативний Світ" та Iron-City-Dance-Academy. Брейк-данс і не тільки - запальні емоції та драйв гарантують.



14.00-16.30 - 14 громадських організацій та установ, які працюють з молоддю будуть ярмаркувати для гостей. Тут можна буде почути, побачити багато різного: пограти в історичні настільні ігри та дженгу, пройти квізи, вікторини та тестуваня, розмалювати глиняні вироби і розмалювати себе, відвідувачі дізнаються, як народжуються мультфільми, позмагатись в мистецтві дебатів та настільному футболі та зможуть зібрати свою валізу у подорож.



17.00-18.30 - можна буде повболівати за вже сформовані молодіжні команди у змаганнях spLove у Луцька Венеція. Тут же показуватимуть відео про найбільш відомі громадські організації Волині.



18.30-21.00 - концерт в затишній вечірній атмосфері Луцького міського молодіжного центру. Виступатимуть: Unfazed Everyman (stoner, blues-rock), баянист Валерій Осадовський, Іndex - інструментальний колектив (пост-рок), Андрій Волошко - поп-скрипаль, співачка Марія Хурсенко,Soul Kitchen (із рокерів у блюзмени).



Тут же буде розміщено виставку "Громадські лідери та лідерки Волині", яка виготовлена за підтримки UNDP Ukraine / ПРООН в Україні та надана Волинський Інститут Права



21.00-22.30 - приємний молодіжний фільм в тому самому Луцькому міському молодіжному центрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 16 серпня, у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відзначатимуть Міжнародний день молоді.Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook та запрошує лучан і гостей відвідати цікаві заходи.Відзначають, що підготували активності на будь-який вік і «смак».10.00-14.00 - спортивні змагання та показові виступи на спортивному майданчику (вул. Глушець, поблизу центрального парку). На цьому спорт на святі не закінчується, адже з 14 години на гостей чекають майстер-класи зі стрільби з лука та алтимат фрізбі.12.00-18.00. Діти та онуки можуть задовольнити свої творчі запити, докластися до малювання величезної розмальовки поблизу магазину Офіс Центр Луцьк.Тут же, неподалік о 17.00 (вул. Лесі Українки, 52, біля фонтанів) юні моделі вже готують показ від Grace Model House14:00-15.30 - танцювальні показові виступи від MJDS (My Jump Dance School)& ГО "Молодіжний Центр"Креативний Світ" та Iron-City-Dance-Academy. Брейк-данс і не тільки - запальні емоції та драйв гарантують.14.00-16.30 - 14 громадських організацій та установ, які працюють з молоддю будуть ярмаркувати для гостей. Тут можна буде почути, побачити багато різного: пограти в історичні настільні ігри та дженгу, пройти квізи, вікторини та тестуваня, розмалювати глиняні вироби і розмалювати себе, відвідувачі дізнаються, як народжуються мультфільми, позмагатись в мистецтві дебатів та настільному футболі та зможуть зібрати свою валізу у подорож.17.00-18.30 - можна буде повболівати за вже сформовані молодіжні команди у змаганнях spLove у Луцька Венеція. Тут же показуватимуть відео про найбільш відомі громадські організації Волині.18.30-21.00 - концерт в затишній вечірній атмосфері Луцького міського молодіжного центру. Виступатимуть: Unfazed Everyman (stoner, blues-rock), баянист Валерій Осадовський, Іndex - інструментальний колектив (пост-рок), Андрій Волошко - поп-скрипаль, співачка Марія Хурсенко,Soul Kitchen (із рокерів у блюзмени).Тут же буде розміщено виставку "Громадські лідери та лідерки Волині", яка виготовлена за підтримки UNDP Ukraine / ПРООН в Україні та надана Волинський Інститут Права21.00-22.30 - приємний молодіжний фільм в тому самому Луцькому міському молодіжному центрі.

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