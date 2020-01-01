В Україні – 1464 нових випадки коронавірусу, на Волині – 63
Сьогодні, 09:26
17 серпня (станом на 9:00) в Україні є 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2089 – летальних, 48 164 пацієнти одужало.
За добу зафіксували 1464 нові випадки. Усього за добу одужало 342 пацієнти.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 3234 випадки;
Волинська область — 4707 випадків;
Дніпропетровська область — 1750 випадків;
Донецька область — 1094 випадки;
Житомирська область — 2479 випадків;
Закарпатська область — 6329 випадків;
Запорізька область — 1118 випадків;
Івано-Франківська область — 6790 випадків;
Кіровоградська область — 743 випадки;
м. Київ — 10 642 випадки;
Київська область — 4554 випадки;
Львівська область — 12 079 випадків;
Луганська область — 184 випадки;
Миколаївська область — 819 випадків;
Одеська область — 5062 випадки;
Полтавська область — 557 випадків;
Рівненська область — 7716 випадків;
Сумська область — 891 випадок;
Тернопільська область — 3817 випадків;
Харківська область — 6156 випадків;
Херсонська область — 301 випадок;
Хмельницька область — 1618 випадків;
Чернівецька область — 7782 випадки;
Черкаська область — 1165 випадків;
Чернігівська область — 1233 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19.
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За добу зафіксували 1464 нові випадки. Усього за добу одужало 342 пацієнти.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 3234 випадки;
Волинська область — 4707 випадків;
Дніпропетровська область — 1750 випадків;
Донецька область — 1094 випадки;
Житомирська область — 2479 випадків;
Закарпатська область — 6329 випадків;
Запорізька область — 1118 випадків;
Івано-Франківська область — 6790 випадків;
Кіровоградська область — 743 випадки;
м. Київ — 10 642 випадки;
Київська область — 4554 випадки;
Львівська область — 12 079 випадків;
Луганська область — 184 випадки;
Миколаївська область — 819 випадків;
Одеська область — 5062 випадки;
Полтавська область — 557 випадків;
Рівненська область — 7716 випадків;
Сумська область — 891 випадок;
Тернопільська область — 3817 випадків;
Харківська область — 6156 випадків;
Херсонська область — 301 випадок;
Хмельницька область — 1618 випадків;
Чернівецька область — 7782 випадки;
Черкаська область — 1165 випадків;
Чернігівська область — 1233 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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