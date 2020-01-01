В Україні – 1464 нових випадки коронавірусу, на Волині – 63

17 серпня (станом на 9:00) в Україні є 92 820 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2089 – летальних, 48 164 пацієнти одужало.За добу зафіксували 1464 нові випадки. Усього за добу одужало 342 пацієнти.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 3234 випадки;Волинська область — 4707 випадків;Дніпропетровська область — 1750 випадків;Донецька область — 1094 випадки;Житомирська область — 2479 випадків;Закарпатська область — 6329 випадків;Запорізька область — 1118 випадків;Івано-Франківська область — 6790 випадків;Кіровоградська область — 743 випадки;м. Київ — 10 642 випадки;Київська область — 4554 випадки;Львівська область — 12 079 випадків;Луганська область — 184 випадки;Миколаївська область — 819 випадків;Одеська область — 5062 випадки;Полтавська область — 557 випадків;Рівненська область — 7716 випадків;Сумська область — 891 випадок;Тернопільська область — 3817 випадків;Харківська область — 6156 випадків;Херсонська область — 301 випадок;Хмельницька область — 1618 випадків;Чернівецька область — 7782 випадки;Черкаська область — 1165 випадків;Чернігівська область — 1233 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.Станом на ранок 17 серпня 2020 року до Центру надійшло 1490 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на COVID-19.