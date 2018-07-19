Трирічний хлопчик з Волині потребує коштів на лікування

Богдана, рожищанка Катерина Смолярчук просить допомоги у лікуванні сина. Хлопчик вже переніс три операції, однак досі потребує тривалого лікування.



З проханням про збір коштів жінка звернулася до редакції



Біда спіткала малюка від самого народження. Лікарі поставили невтішний діагноз: вроджена вада розвитку. Аноректальна атрезія з ректопромежинною норицею. Хронічний неспецифічний коліт. Сім'я Смолярчуків уклінно просить всіх, хто має змогу, допомогти їхньому синові поборотися за здорове життя.



Контакти мами Катерини: (068) 628-19-71, (066) 092-58-37.



Реквізити для допомоги: Ощадбанк – 5167 8032 3591 9235, ПриватБанк – 5168 7422 1930 5780.





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