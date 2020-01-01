Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 серпня
Сьогодні, 20:00
У вівторок на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +15…+16 градусів, удень – +23…+27. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +15…+16 градусів, удень – +23…+27. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с. До середини тижня прогнозують мінливу хмарність, місцями – дощ.
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