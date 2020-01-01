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Долар і євро продовжують дешевшати: курс валют у Луцьку на 18 серпня

Долар і євро продовжують дешевшати: курс валют у Луцьку на 18 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.20, а продаж – 27.38.

Євро при купівлі становить – 32.00, продажу – 32.25.

Курс російського рубля: купівля – 0.37, продаж – 0.34.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.254продаж – 7.29.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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