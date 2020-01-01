У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 12:30
У Володимирі-Волинському на вулиці Луцькій горів цегляний житловий будинок.
Повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101» надійшло 17 серпня о 17:23, інформує пресслужба волинських рятувальнів.
За викликом прибули рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини (2 автомобіля) У ДСНС України у Волинській області. Пожежу локалізували о 17:34, а ліквідували 17:35. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Окрім цього, рятувальники загасили дві пожежі трав’яного настилу у Любешівському та Маневицькому районах.
Головне фото - ілюстративне.
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Повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101» надійшло 17 серпня о 17:23, інформує пресслужба волинських рятувальнів.
За викликом прибули рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини (2 автомобіля) У ДСНС України у Волинській області. Пожежу локалізували о 17:34, а ліквідували 17:35. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Окрім цього, рятувальники загасили дві пожежі трав’яного настилу у Любешівському та Маневицькому районах.
Головне фото - ілюстративне.
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