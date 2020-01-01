Судитимуть волинянина, який під час пиятики встромив ніж у груди односельчанину





Відомо, що вдень 7 червня 2020 року чоловіки разом випивали. Згодом між ними виник конфлікт через ревнощі – і старший, схопивши ніж, вдарив ним молодшого у груди.



На щастя, потерпілий вижив. Обвинуваченого чекає лава підсудних.



За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть 36-річного мешканця села Дідичі Ківерцівського району, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 31-річному односельцю.Відомо, що вдень 7 червня 2020 року чоловіки разом випивали. Згодом між ними виник конфлікт через ревнощі – і старший, схопивши ніж, вдарив ним молодшого у груди.На щастя, потерпілий вижив. Обвинуваченого чекає лава підсудних.За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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