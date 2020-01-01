Судитимуть волинянина, який під час пиятики встромив ніж у груди односельчанину
Сьогодні, 12:30
Судитимуть 36-річного мешканця села Дідичі Ківерцівського району, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 31-річному односельцю.
Відомо, що вдень 7 червня 2020 року чоловіки разом випивали. Згодом між ними виник конфлікт через ревнощі – і старший, схопивши ніж, вдарив ним молодшого у груди.
На щастя, потерпілий вижив. Обвинуваченого чекає лава підсудних.
За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відомо, що вдень 7 червня 2020 року чоловіки разом випивали. Згодом між ними виник конфлікт через ревнощі – і старший, схопивши ніж, вдарив ним молодшого у груди.
На щастя, потерпілий вижив. Обвинуваченого чекає лава підсудних.
За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень санкцією ч. 1 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шахта, школа та амбулаторія: що чекає на 3 волинських довгобуди, що зводять десятиліттями. ВІДЕО
Сьогодні, 12:52
Судитимуть волинянина, який під час пиятики встромив ніж у груди односельчанину
Сьогодні, 12:30
У волинському місті сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 12:30