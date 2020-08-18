вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Спускалися канатом з вікна готелю: у Польщі затримали двох українців, які намагалися втекти із самоізоляції

Спускалися канатом з вікна готелю: у Польщі затримали двох українців, які намагалися втекти із самоізоляції
Краківські поліцейські двічі протягом одного дня ловили порушників карантину, які самовільно залишили місце самоізоляції в готелі. Ними виявилися громадяни України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Представник Малопольської поліції Себастьян Глень повідомив, що затримання обох чоловіків відбулися в суботу.

Першого з них вдень затримав офіцер, що доставляв покупки іншим поліцейським, які перебували на карантині в готелі. Підійшовши до будівлі, він помітив чоловіка, який, спускаючись по мотузці, намагався вибратися з кімнати на першому поверсі. Чоловік підвівся на ноги і почав бігти, але його упіймали.

"Як з'ясувалося, втікачем був 23-річний українець, який проживає в Кракові. Він не мусив самоізолюватися, але вирішив відвідати своїх колег, які перебували в готелі на обов'язковому карантині, пов'язаному з перетином кордону", - пояснив Глень.

Чергове затримання відбулося вже в той же день ввечері, коли поліцію повідомили про ще одного чоловіка, який намагається вибратися з готелю, спускаючись по канату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, порушники, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
Сьогодні, 17:01
Спускалися канатом з вікна готелю: у Польщі затримали двох українців, які намагалися втекти із самоізоляції
Сьогодні, 16:52
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
Сьогодні, 16:37
На Волині завдяки відеокамерам вдалось знайти викрадений на Львівщині автомобіль
Сьогодні, 16:30
Доньці загиблого Героя готують подарунок на 15-річчя: волинян закликають долучитись
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
Троє українців, які на Великдень під час бійки вбили поляка, сядуть у тюрму Троє українців, які на Великдень під час бійки вбили поляка, сядуть у тюрму
17 липень, 20:15
У Польщі шукають 70 українців, які перетнули кордон і не доїхали до роботодавця У Польщі шукають 70 українців, які перетнули кордон і не доїхали до роботодавця
09 липень, 17:47
У Польщі затримали українців, які підробляли документи для працевлаштування У Польщі затримали українців, які підробляли документи для працевлаштування
18 червень, 11:20
У Польщі двоє українців з коронавірусом 33 рази порушили карантин У Польщі двоє українців з коронавірусом 33 рази порушили карантин
16 червень, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
Сьогодні, 17:01
 0
Спускалися канатом з вікна готелю: у Польщі затримали двох українців, які намагалися втекти із самоізоляції
Сьогодні, 16:52
 0
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
Сьогодні, 16:37
 0
На Волині завдяки відеокамерам вдалось знайти викрадений на Львівщині автомобіль
Сьогодні, 16:30
 0
Доньці загиблого Героя готують подарунок на 15-річчя: волинян закликають долучитись
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8