Спускалися канатом з вікна готелю: у Польщі затримали двох українців, які намагалися втекти із самоізоляції





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Представник Малопольської поліції Себастьян Глень повідомив, що затримання обох чоловіків відбулися в суботу.



Першого з них вдень затримав офіцер, що доставляв покупки іншим поліцейським, які перебували на карантині в готелі. Підійшовши до будівлі, він помітив чоловіка, який, спускаючись по мотузці, намагався вибратися з кімнати на першому поверсі. Чоловік підвівся на ноги і почав бігти, але його упіймали.



"Як з'ясувалося, втікачем був 23-річний українець, який проживає в Кракові. Він не мусив самоізолюватися, але вирішив відвідати своїх колег, які перебували в готелі на обов'язковому карантині, пов'язаному з перетином кордону", - пояснив Глень.



Чергове затримання відбулося вже в той же день ввечері, коли поліцію повідомили про ще одного чоловіка, який намагається вибратися з готелю, спускаючись по канату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Краківські поліцейські двічі протягом одного дня ловили порушників карантину, які самовільно залишили місце самоізоляції в готелі. Ними виявилися громадяни України.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.Представник Малопольської поліціїповідомив, що затримання обох чоловіків відбулися в суботу.Першого з них вдень затримав офіцер, що доставляв покупки іншим поліцейським, які перебували на карантині в готелі. Підійшовши до будівлі, він помітив чоловіка, який, спускаючись по мотузці, намагався вибратися з кімнати на першому поверсі. Чоловік підвівся на ноги і почав бігти, але його упіймали."Як з'ясувалося, втікачем був 23-річний українець, який проживає в Кракові. Він не мусив самоізолюватися, але вирішив відвідати своїх колег, які перебували в готелі на обов'язковому карантині, пов'язаному з перетином кордону", - пояснив Глень.Чергове затримання відбулося вже в той же день ввечері, коли поліцію повідомили про ще одного чоловіка, який намагається вибратися з готелю, спускаючись по канату.

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