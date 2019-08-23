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Через коронавірус у Володимирі скасували деякі заходи на День Незалежності

Через коронавірус у Володимирі скасували деякі заходи на День Незалежності
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації із захворюванням на COVID-19 у Володимирі-Волинському скасують проведення деяких заходів на День Незалежності.

Про це виданню «КОРДОН» повідомили у міській раді.

Так, за останню добу у місті зафіксували 5 нових випадків коронавірусу та одну смерть.

Таким чином, у мерії прийняли рішення обмежити окремі заходи, проведення яких запланували у місті на День Незалежності 24 серпня. Зокрема, відміняють проведення бульбашкового шоу «Капітошка», танцювальних флешмобів та аквагриму.


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Теги: Володимир, святкування, заходи, День Незалежності
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