У Єгипті вирішили не пускати туристів без тесту на COVID-19





Про це заявив прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі, пише



"Ми прагнемо забезпечити здоров'я тих, хто приїжджає в країну, і єгипетських громадян, тому ми погодилися з тим, що будь-який турист, який прибув в країну, повинен пройти тестування", – сказав Мадбулі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єгипет з 1 вересня не буде пускати туристів без негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.Про це заявив прем'єр-міністр, пише OBOZREVATEL з посиланням на CNN . Таке рішення прийняли через зростання кількості випадків інфікування в деяких країнах."Ми прагнемо забезпечити здоров'я тих, хто приїжджає в країну, і єгипетських громадян, тому ми погодилися з тим, що будь-який турист, який прибув в країну, повинен пройти тестування", – сказав Мадбулі.

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