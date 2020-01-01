На Волині судили двох продавців, які обслуговували людей без масок
Сьогодні, 12:37
Двох продавчинь у Ковелі судили за те, що були без масок.
У матеріалах справ йдеться про те, що вдень 21 червня цього року поліція провела у місті рейд, - пише Ковель медіа.
У першому випадку поліцейські встановили, що на бульварі Лесі Українки на літньому майданчику «Файно тут» місцева мешканка обслуговувала людей без засобів індивідуального захисту. В судовому засіданні вона пояснила, що офіційно не працює, а за домовленістю з приятелем допомагала в оформленні технологічних карт бару. Вона обслуговувала лише одного клієнта у зв’язку з відсутністю поблизу вільних працівників бару.
Суддя Ковельського міськрайонного суду визнав жінку винною та оштрафував її на 17 тисяч гривень. Також їй доведеться сплатити на користь держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.
В іншому випадку, в магазині «Золотоволоска», що на вулиці Відродження, продавець обслуговувала покупців без маски та рукавиць. У суді вона розповіла, що в момент приходу поліцейських не обслуговувала клієнтів, а саме відійшла від торгового прилавку, щоб випити води, тому й зняла засоби індивідуального захисту.
Суддя ж звільнив її від адмінвідповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення, обмежившись усним зауваженням.
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У матеріалах справ йдеться про те, що вдень 21 червня цього року поліція провела у місті рейд, - пише Ковель медіа.
У першому випадку поліцейські встановили, що на бульварі Лесі Українки на літньому майданчику «Файно тут» місцева мешканка обслуговувала людей без засобів індивідуального захисту. В судовому засіданні вона пояснила, що офіційно не працює, а за домовленістю з приятелем допомагала в оформленні технологічних карт бару. Вона обслуговувала лише одного клієнта у зв’язку з відсутністю поблизу вільних працівників бару.
Суддя Ковельського міськрайонного суду визнав жінку винною та оштрафував її на 17 тисяч гривень. Також їй доведеться сплатити на користь держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.
В іншому випадку, в магазині «Золотоволоска», що на вулиці Відродження, продавець обслуговувала покупців без маски та рукавиць. У суді вона розповіла, що в момент приходу поліцейських не обслуговувала клієнтів, а саме відійшла від торгового прилавку, щоб випити води, тому й зняла засоби індивідуального захисту.
Суддя ж звільнив її від адмінвідповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення, обмежившись усним зауваженням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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