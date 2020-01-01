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На Волині судили двох продавців, які обслуговували людей без масок

На Волині судили двох продавців, які обслуговували людей без масок
Двох продавчинь у Ковелі судили за те, що були без масок.

У матеріалах справ йдеться про те, що вдень 21 червня цього року поліція провела у місті рейд, - пише Ковель медіа.

У першому випадку поліцейські встановили, що на бульварі Лесі Українки на літньому майданчику «Файно тут» місцева мешканка обслуговувала людей без засобів індивідуального захисту. В судовому засіданні вона пояснила, що офіційно не працює, а за домовленістю з приятелем допомагала в оформленні технологічних карт бару. Вона обслуговувала лише одного клієнта у зв’язку з відсутністю поблизу вільних працівників бару.

Суддя Ковельського міськрайонного суду визнав жінку винною та оштрафував її на 17 тисяч гривень. Також їй доведеться сплатити на користь держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.

В іншому випадку, в магазині «Золотоволоска», що на вулиці Відродження, продавець обслуговувала покупців без маски та рукавиць. У суді вона розповіла, що в момент приходу поліцейських не обслуговувала клієнтів, а саме відійшла від торгового прилавку, щоб випити води, тому й зняла засоби індивідуального захисту.

Суддя ж звільнив її від адмінвідповідальності в зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення, обмежившись усним зауваженням.

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Теги: Ковель, суд, продавці, маски
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