Збрехав, що везе дружину на операцію до Луцька: як волинянин намагався обдурити патрульних
Сьогодні, 13:52
Волинські патрульні виявили водія, який перевищив швидкість і надав неправдиві відомості.
Так, сьогодні, 21 серпня, на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane за перевищення швидкості, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Правоохоронці зазначають, що водій був дуже схвильований та повідомив, що разом із дружиною, яка перебувала в салоні автомобіля, вони поспішають на операцію до однієї із луцьких лікарень.
Після цього патрульні надали автомобілю супровід до Луцька. Однак, як з’ясувалося після приїзду, в машині перебувала не його дружина і жінка насправді не почувала себе погано.
На 36-річного водія винесли постанову за фактом вчинення адмінправопорушення за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та постанову за неправдиве повідомлення працівникам поліції за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.
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Так, сьогодні, 21 серпня, на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane за перевищення швидкості, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Правоохоронці зазначають, що водій був дуже схвильований та повідомив, що разом із дружиною, яка перебувала в салоні автомобіля, вони поспішають на операцію до однієї із луцьких лікарень.
Після цього патрульні надали автомобілю супровід до Луцька. Однак, як з’ясувалося після приїзду, в машині перебувала не його дружина і жінка насправді не почувала себе погано.
На 36-річного водія винесли постанову за фактом вчинення адмінправопорушення за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та постанову за неправдиве повідомлення працівникам поліції за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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