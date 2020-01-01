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Збрехав, що везе дружину на операцію до Луцька: як волинянин намагався обдурити патрульних

Збрехав, що везе дружину на операцію до Луцька: як волинянин намагався обдурити патрульних
Волинські патрульні виявили водія, який перевищив швидкість і надав неправдиві відомості.

Так, сьогодні, 21 серпня, на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane за перевищення швидкості, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Правоохоронці зазначають, що водій був дуже схвильований та повідомив, що разом із дружиною, яка перебувала в салоні автомобіля, вони поспішають на операцію до однієї із луцьких лікарень.

Після цього патрульні надали автомобілю супровід до Луцька. Однак, як з’ясувалося після приїзду, в машині перебувала не його дружина і жінка насправді не почувала себе погано.

На 36-річного водія винесли постанову за фактом вчинення адмінправопорушення за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та постанову за неправдиве повідомлення працівникам поліції за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.


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Теги: патрульні, водій, брехня
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