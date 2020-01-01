На Волині відкрили ще одну поліцейську станцію

Від сьогодні, 21 серпня, у Заборольській ОТГ буде функціонувати поліцейська станція. Вона обслуговуватиме 14 населених пунктів, в яких проживає близько 9 тисяч населення.На відкритті були присутні представники управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Волинській області, керівництво Луцького районного відділення поліції та голова Заборольської об’єднаної територіальної громади, - інформує пресслужба поліції Волинської області.Поліцейський офіцер Заборольської громади, працює на посаді з березня цього року. Нещодавно, аби швидше реагувати на виклики та якісніше допомагати жителям громади, йому вручили службовий автомобіль. А наразі й облаштували місце для роботи, де є все потрібне: меблі, техніка та й місце для відпочинку, адже робота поліцейського складна й інколи потрібно працювати і пізно ввечері, й вночі.«Завдяки автомобілю можу швидше прибувати на виклики, особливо тоді, коли населені пункти за 20-30 кілометрів. А приміщення, маю надію, слугуватиме майданчиком для вирішення проблемних питань мешканців моєї громади», – зазначає Анатолій Парфелюк.До слова, це вже 24 поліцейська станція, яка діє на території області.