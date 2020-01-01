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На Волині відкрили ще одну поліцейську станцію

На Волині відкрили ще одну поліцейську станцію
Від сьогодні, 21 серпня, у Заборольській ОТГ буде функціонувати поліцейська станція. Вона обслуговуватиме 14 населених пунктів, в яких проживає близько 9 тисяч населення.

На відкритті були присутні представники управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Волинській області, керівництво Луцького районного відділення поліції та голова Заборольської об’єднаної територіальної громади, - інформує пресслужба поліції Волинської області.

Поліцейський офіцер Заборольської громади Анатолій Парфелюк, працює на посаді з березня цього року. Нещодавно, аби швидше реагувати на виклики та якісніше допомагати жителям громади, йому вручили службовий автомобіль. А наразі й облаштували місце для роботи, де є все потрібне: меблі, техніка та й місце для відпочинку, адже робота поліцейського складна й інколи потрібно працювати і пізно ввечері, й вночі.

«Завдяки автомобілю можу швидше прибувати на виклики, особливо тоді, коли населені пункти за 20-30 кілометрів. А приміщення, маю надію, слугуватиме майданчиком для вирішення проблемних питань мешканців моєї громади», – зазначає Анатолій Парфелюк.

До слова, це вже 24 поліцейська станція, яка діє на території області.
На Волині відкрили ще одну поліцейську станцію
На Волині відкрили ще одну поліцейську станцію
На Волині відкрили ще одну поліцейську станцію
На Волині відкрили ще одну поліцейську станцію








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Теги: поліцейська станція, Волині
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