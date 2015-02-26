Волинська письменниця стала лауреаткою міжнародної премії

Ніна Корець здобула ІІ премію VIII міжнародного літературного конкурсу творів для дітей та юнацтва «Корнійчуковська премія».



Волинянка стала однією з переможниць у номінації «Проза для дітей молодшого віку», - пише



Її твір «Втеча Хрумтика й Жоржетти» – про незвичайну подорож морської свинки і мудрого мишеняти в чарівних окулярах. Непростий шлях друзів складається із радісних й небезпечних моментів та навіть порятунку інших.



Суперництво в цій номінації виявилося напруженим. З мінімальним відривом, за оцінкою журі, перемогла, Ольга Тернова з Харкова, яка отримала І премію.



Нагородження переможців відбулося на центральній алеї парку Тараса Шеченка в Одесі в рамках міжнародного VIII Корнійчуковського фестивалю дитячої літератури та XXІV Міжнародної книжкової виставки-ярмарки «Зелена хвиля».



Твори оцінювалися у 4 номінаціях – «Поезія для дітей», «Прза для дітей молодшого віку», «Проза для дітей старшого віку та юнацтва» та «Сцеенарій для дитячого кіно і театру/Драматургія для дітей та юнацтва». Переможці отримали дипломи, призи, а також книги, де опубліковані їхні твори.



Премія носить імʼя видатного дитячого письменника Корнія Чуковського, автора «Мухи-цокотухи», «Лікаря Айболитя», «Мийдодіра», і це визначає високий рівень відповідальності, тому що дитячі письменники звертаються до найбільш чутливої чиитацької аудиторії, а книги, з якими ми знайомимося в дитинстві – основа формування і розвитку людської особистості. Щирість і обдарованість авторів підкорюють серця читачів.



«Головне завдання журі Корнійчуковсько премії – виявляти і всіляко підтримувати нові імена. Але водночас ми даємо і досвідченим авторам можливість довести, що є ще порох в порохівницях їхніх творчих задумів. Тож цьогорічний конкурс можна розглядати не тільки як літературну подію, а й як своєрідне змагання різних літературних поколінь», – ділиться голова журі Володимир Рутківський в передмові «Слово від журі конкурсу» у збірнику творів лауреатів конкурсу.



В конкурсах Корнійчуковского фестивалю взяли участь більше 500 авторів. Програма фестивалю, як завжди, була яскравою і дуже насиченою: лекції та екскурсії, зустрічі з письменниками і читачами, презентації та дискусії, концерти й конкурси. Окрім «Корнійчуковської премії», нагороди отримали переможці літературного конкурсу «Море талантів», конкурсу цифрового малюнка «Iparus», конкурсу обʼємного моделювання «IParus 3D pen» та читацьке журі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Письменниця з Шацьказдобула ІІ премію VIII міжнародного літературного конкурсу творів для дітей та юнацтва «Корнійчуковська премія».Волинянка стала однією з переможниць у номінації «Проза для дітей молодшого віку», - пише Район.Шацьк. Її твір «Втеча Хрумтика й Жоржетти» – про незвичайну подорож морської свинки і мудрого мишеняти в чарівних окулярах. Непростий шлях друзів складається із радісних й небезпечних моментів та навіть порятунку інших.Суперництво в цій номінації виявилося напруженим. З мінімальним відривом, за оцінкою журі, перемогла, Ольга Тернова з Харкова, яка отримала І премію.Нагородження переможців відбулося на центральній алеї парку Тараса Шеченка в Одесі в рамках міжнародного VIII Корнійчуковського фестивалю дитячої літератури та XXІV Міжнародної книжкової виставки-ярмарки «Зелена хвиля».Твори оцінювалися у 4 номінаціях – «Поезія для дітей», «Прза для дітей молодшого віку», «Проза для дітей старшого віку та юнацтва» та «Сцеенарій для дитячого кіно і театру/Драматургія для дітей та юнацтва». Переможці отримали дипломи, призи, а також книги, де опубліковані їхні твори.Премія носить імʼя видатного дитячого письменника Корнія Чуковського, автора «Мухи-цокотухи», «Лікаря Айболитя», «Мийдодіра», і це визначає високий рівень відповідальності, тому що дитячі письменники звертаються до найбільш чутливої чиитацької аудиторії, а книги, з якими ми знайомимося в дитинстві – основа формування і розвитку людської особистості. Щирість і обдарованість авторів підкорюють серця читачів.«Головне завдання журі Корнійчуковсько премії – виявляти і всіляко підтримувати нові імена. Але водночас ми даємо і досвідченим авторам можливість довести, що є ще порох в порохівницях їхніх творчих задумів. Тож цьогорічний конкурс можна розглядати не тільки як літературну подію, а й як своєрідне змагання різних літературних поколінь», – ділиться голова журі Володимир Рутківський в передмові «Слово від журі конкурсу» у збірнику творів лауреатів конкурсу.В конкурсах Корнійчуковского фестивалю взяли участь більше 500 авторів. Програма фестивалю, як завжди, була яскравою і дуже насиченою: лекції та екскурсії, зустрічі з письменниками і читачами, презентації та дискусії, концерти й конкурси. Окрім «Корнійчуковської премії», нагороди отримали переможці літературного конкурсу «Море талантів», конкурсу цифрового малюнка «Iparus», конкурсу обʼємного моделювання «IParus 3D pen» та читацьке журі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію