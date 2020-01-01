В українській армії за добу – 59 випадків коронавірусу

Станом на 22 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 545 осіб, за добу підтвердили 59 нових випадків.Про це повідомялє Укрінформ з посиланням на командування медичних сил ЗСУ.Всього за час пандемії в ЗСУ одужали – 873 особи, летальних випадків – 6.На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 896 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 153 особи.За минулу добу зареєстрували 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 12 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.На лікувані вдома під наглядом медичної служби знаходиться 47 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.