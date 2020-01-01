В українській армії за добу – 59 випадків коронавірусу
Сьогодні, 17:53
Станом на 22 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 545 осіб, за добу підтвердили 59 нових випадків.
Про це повідомялє Укрінформ з посиланням на командування медичних сил ЗСУ.
Всього за час пандемії в ЗСУ одужали – 873 особи, летальних випадків – 6.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 896 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 153 особи.
За минулу добу зареєстрували 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 12 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікувані вдома під наглядом медичної служби знаходиться 47 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
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Про це повідомялє Укрінформ з посиланням на командування медичних сил ЗСУ.
Всього за час пандемії в ЗСУ одужали – 873 особи, летальних випадків – 6.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 896 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 153 особи.
За минулу добу зареєстрували 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 12 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікувані вдома під наглядом медичної служби знаходиться 47 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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