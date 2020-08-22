У Києві підняли найбільший прапор України. ВІДЕО
22 серпень, 23:34
Напередодні Дня прапора України в Києві підняли найбільший прапор країни.
У церемонії взяв участь мер столиці Віталій Кличко, пишуть Факти.
Висота флагштока склала майже 90 м, а розмір полотнища прапора – 16 на 24 м.
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У церемонії взяв участь мер столиці Віталій Кличко, пишуть Факти.
Висота флагштока склала майже 90 м, а розмір полотнища прапора – 16 на 24 м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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