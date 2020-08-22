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У Києві підняли найбільший прапор України. ВІДЕО

У Києві підняли найбільший прапор України. ВІДЕО
Напередодні Дня прапора України в Києві підняли найбільший прапор країни.

У церемонії взяв участь мер столиці Віталій Кличко, пишуть Факти.

Висота флагштока склала майже 90 м, а розмір полотнища прапора – 16 на 24 м.

У Києві підняли найбільший прапор України. ВІДЕО
У Києві підняли найбільший прапор України. ВІДЕО
У Києві підняли найбільший прапор України. ВІДЕО
У Києві підняли найбільший прапор України. ВІДЕО



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Теги: прапор, День прапора, Київ
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