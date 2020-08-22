У Києві підняли найбільший прапор України. ВІДЕО





У церемонії взяв участь мер столиці Віталій Кличко, пишуть



Висота флагштока склала майже 90 м, а розмір полотнища прапора – 16 на 24 м.









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