Якою буде погода у Луцьку та на Волині на День Незалежності
Сьогодні, 19:15
У Луцьку, 24 серпня, на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Зранку температура повітря в Луцьку становиме +17°- +18°, вдень - +23°-+25°, ввечері - +26° - +21°.
На території області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі - короткочасний дощ, гроза, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого Євпла. У народі цей день має різні назви: Болотні вогні, Чудеса на болоті. Ці незвичні назви пов'язані з народним повір'ям, що 24 серпня на болоті можна почути свист, пісні, а нікого немає. Відносно погоди, з давніх часів до нас дійшло таке спостереження: якщо вранці пішов дощик - вдень буде хороша погода.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Уночі можливий дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
Зранку температура повітря в Луцьку становиме +17°- +18°, вдень - +23°-+25°, ввечері - +26° - +21°.
На території області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі - короткочасний дощ, гроза, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 21-26º.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого Євпла. У народі цей день має різні назви: Болотні вогні, Чудеса на болоті. Ці незвичні назви пов'язані з народним повір'ям, що 24 серпня на болоті можна почути свист, пісні, а нікого немає. Відносно погоди, з давніх часів до нас дійшло таке спостереження: якщо вранці пішов дощик - вдень буде хороша погода.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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