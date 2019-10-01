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Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві. ФОТО

Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві. ФОТО
Підозрілого чоловіка помітили на станції метро у Києві поліцейські, які в посиленому режимі несуть службу з охорони публічного порядку.

Затриманого передали співробітникам Служби безпеки України, інформують у Нацполіції.

Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився.

Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території.

Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки». Зокрема у нього був «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».

Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві. ФОТО
Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві. ФОТО
Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві. ФОТО

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.

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Теги: ДНР, поліція, стрілок, СБУ
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