Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві. ФОТО
Сьогодні, 22:28
Підозрілого чоловіка помітили на станції метро у Києві поліцейські, які в посиленому режимі несуть службу з охорони публічного порядку.
Затриманого передали співробітникам Служби безпеки України, інформують у Нацполіції.
Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився.
Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території.
Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки». Зокрема у нього був «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».
Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.
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Затриманого передали співробітникам Служби безпеки України, інформують у Нацполіції.
Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився.
Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території.
Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки». Зокрема у нього був «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».
Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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