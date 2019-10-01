Поліцейські затримали «стрілка» «ДНР» на Майдані Незалежності у Києві. ФОТО





Затриманого передали співробітникам Служби безпеки України, інформують у



Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився.



Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території.



Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки». Зокрема у нього був «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».





Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підозрілого чоловіка помітили на станції метро у Києві поліцейські, які в посиленому режимі несуть службу з охорони публічного порядку.Затриманого передали співробітникам Служби безпеки України, інформують у Нацполіції Сьогодні, 23 серпня, поліцейські метрополітену на станції метро «Майдан Незалежності» звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився.Коли його запросили до кімнати поліції, з‘ясувалося, що він прибув у Київ із тимчасово окупованої території.Під час поверхневого огляду у нього виявили документи, видані окупаційною владою так званої «Донецької народної республіки». Зокрема у нього був «військовий квиток ДНР» та посвідчення «народного ополченця Донбасу».Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.

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