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У місті на Волині діти позначили небезпечний люк, у який ледь не провалилися. ВІДЕО

У місті на Волині діти позначили небезпечний люк, у який ледь не провалилися. ВІДЕО
У Нововолинську на тротуарі поряд із будинком №3 на вулиці Маяковського – небезпечний люк.

Про це 22-го серпня БУГу повідомили діти. Розповідають, що стали випадково на кришку, а вона перевернулася. Щоб привернути увагу до небезпеки, наклали гілля.

Однак 24-го серпня нововолинці знову перевірили стан люка. Проте жодних поміток на ньому уже не було. Небезпеку, яку несе люк, показали на відео.



У місті на Волині діти позначили небезпечний люк, у який ледь не провалилися. ВІДЕО
У місті на Волині діти позначили небезпечний люк, у який ледь не провалилися. ВІДЕО

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Теги: діти, люк, Нововолинськ
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