У місті на Волині діти позначили небезпечний люк, у який ледь не провалилися. ВІДЕО





Про це 22-го серпня



Однак 24-го серпня нововолинці знову перевірили стан люка. Проте жодних поміток на ньому уже не було. Небезпеку, яку несе люк, показали на відео.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на тротуарі поряд із будинком №3 на вулиці Маяковського – небезпечний люк.Про це 22-го серпня БУГу повідомили діти. Розповідають, що стали випадково на кришку, а вона перевернулася. Щоб привернути увагу до небезпеки, наклали гілля.Однак 24-го серпня нововолинці знову перевірили стан люка. Проте жодних поміток на ньому уже не було. Небезпеку, яку несе люк, показали на відео.

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