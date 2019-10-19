У місті на Волині діти позначили небезпечний люк, у який ледь не провалилися. ВІДЕО
Сьогодні, 00:48
У Нововолинську на тротуарі поряд із будинком №3 на вулиці Маяковського – небезпечний люк.
Про це 22-го серпня БУГу повідомили діти. Розповідають, що стали випадково на кришку, а вона перевернулася. Щоб привернути увагу до небезпеки, наклали гілля.
Однак 24-го серпня нововолинці знову перевірили стан люка. Проте жодних поміток на ньому уже не було. Небезпеку, яку несе люк, показали на відео.
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Про це 22-го серпня БУГу повідомили діти. Розповідають, що стали випадково на кришку, а вона перевернулася. Щоб привернути увагу до небезпеки, наклали гілля.
Однак 24-го серпня нововолинці знову перевірили стан люка. Проте жодних поміток на ньому уже не було. Небезпеку, яку несе люк, показали на відео.
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