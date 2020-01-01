Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 серпня

Станом на 25 серпня на Волині зареєстрували 5187 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3662 особи. 113 випадків хвороби завершилось летально.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.За останню добу на Волині зареєстрували 40 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 6 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (Луцький та Ратнівський райони). Нові випадки виявили: Луцьк – 12, Луцький район – 10, Турійський район – 7, Володимир-Волинський район – 4, Іваничівський район – 3, Ковельський район – 1, Камінь-Каширський район – 1, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 1.Загалом коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1361 (в т.ч. 27 летальних)• Луцький район – 564 (в т.ч. 7 летальних)• м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 94• Володимир-Волинський район – 357 (т.ч. 6 летальних)• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)• Камінь-Каширський район – 266 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)• Ковельський район – 441 (в тому числі 11 летальних),• Локачинський район – 53• Любомльський район – 68• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 269 ( в тому числі 7 летальних)• Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)• Рожищенський район – 69 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 34 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 41 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 560 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 253 особи.