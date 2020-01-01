Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 серпня
Сьогодні, 10:11
Станом на 25 серпня на Волині зареєстрували 5187 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 3662 особи. 113 випадків хвороби завершилось летально.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
За останню добу на Волині зареєстрували 40 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 6 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (Луцький та Ратнівський райони). Нові випадки виявили: Луцьк – 12, Луцький район – 10, Турійський район – 7, Володимир-Волинський район – 4, Іваничівський район – 3, Ковельський район – 1, Камінь-Каширський район – 1, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 1.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1361 (в т.ч. 27 летальних)
• Луцький район – 564 (в т.ч. 7 летальних)
• м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 94
• Володимир-Волинський район – 357 (т.ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 266 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 441 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 68
• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 269 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 69 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 34 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 41 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 560 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 253 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
За останню добу на Волині зареєстрували 40 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 6 осіб. Два випадки хвороби завершилися летально (Луцький та Ратнівський райони). Нові випадки виявили: Луцьк – 12, Луцький район – 10, Турійський район – 7, Володимир-Волинський район – 4, Іваничівський район – 3, Ковельський район – 1, Камінь-Каширський район – 1, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 1.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1361 (в т.ч. 27 летальних)
• Луцький район – 564 (в т.ч. 7 летальних)
• м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 94
• Володимир-Волинський район – 357 (т.ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 245 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 266 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 516 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 441 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 68
• Любешівський район – 181 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 269 ( в тому числі 7 летальних)
• Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 69 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 98 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 40 (в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 34 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 41 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 30 560 осіб. В тому числі за останню добу обстежили 253 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
У «Dream Town» – старт будівництва нової секції*
Сьогодні, 10:25
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 серпня
Сьогодні, 10:11
На значну частину України суне негода
Сьогодні, 10:01
Щовівторка у кінотеатрі «PremierCity – «День глядача»*
Сьогодні, 09:36