Через погіршення епідситуації карантин можуть продовжити до листопада, – Шмигаль





Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського,



Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тисяч. Найбільш постраждалі на сьогодні області – Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.



З огляду на негативну динаміку захворюваності Володимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.



«Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах», – наголосив Президент.



На нараді зазначалося, що у світі також спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють у «червону зону» епідемії строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.



На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю ухвалили рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.



Водночас Володимир Зеленський зазначив, що для громадян сусідньої Білорусі варто передбачити пом’якшені умови в’їзду в Україну.



«Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все», – заявив президент України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за минулу добу зафіксували понад 1,6 тисяч нових хворих на COVID-19, у зв’язку з чим Кабінет Міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада.Про це повідомив прем'єр-міністрна традиційній селекторній нараді під головуванням президента України йдеться на сайті Офісу президента.Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тисяч. Найбільш постраждалі на сьогодні області – Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.З огляду на негативну динаміку захворюваності Володимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.«Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах», – наголосив Президент.На нараді зазначалося, що у світі також спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють у «червону зону» епідемії строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.На прохання прем'єр-міністра Ізраїлю ухвалили рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.Водночас Володимир Зеленський зазначив, що для громадян сусідньої Білорусі варто передбачити пом’якшені умови в’їзду в Україну.«Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все», – заявив президент України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію