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Польські митники затримали велику партію контрабандних сигарет, яку пропустили на «Ягодині»

Польські митники затримали велику партію контрабандних сигарет, яку пропустили на «Ягодині»
Більше 71 тисяч пачок сигарет вартістю понад 7 млн грн знайшли польські митники у двох вантажівках, які прямували з України до Польщі.

Про це повідомляє податкова адміністріація Польщі, пише "Zaxid.net".

Контрабанду виявили у польському пункті пропуску "Дорогуськ", що межує з розташованим на Волині українським пунктом пропуску "Ягодин".

Контрабандні сигарети були заховані у дерев’яних палетах, виявили їх за допомогою сканера. Загальна кількість знайдених сигарет – 71 350 пачок, а їх вартість – понад 1 млн грн (7,37 млн грн за курсом НБУ).



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Теги: Ягодин, польські прикордонники, контрабанда
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