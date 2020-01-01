Польські митники затримали велику партію контрабандних сигарет, яку пропустили на «Ягодині»





Про це повідомляє податкова адміністріація Польщі,



Контрабанду виявили у польському пункті пропуску "Дорогуськ", що межує з розташованим на Волині українським пунктом пропуску "Ягодин".



Контрабандні сигарети були заховані у дерев’яних палетах, виявили їх за допомогою сканера. Загальна кількість знайдених сигарет – 71 350 пачок, а їх вартість – понад 1 млн грн (7,37 млн грн за курсом НБУ).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше 71 тисяч пачок сигарет вартістю понад 7 млн грн знайшли польські митники у двох вантажівках, які прямували з України до Польщі.Про це повідомляє податкова адміністріація Польщі, пише "Zaxid.net".Контрабанду виявили у польському пункті пропуску "Дорогуськ", що межує з розташованим на Волині українським пунктом пропуску "Ягодин".Контрабандні сигарети були заховані у дерев’яних палетах, виявили їх за допомогою сканера. Загальна кількість знайдених сигарет – 71 350 пачок, а їх вартість – понад 1 млн грн (7,37 млн грн за курсом НБУ).

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