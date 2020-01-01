Польські митники затримали велику партію контрабандних сигарет, яку пропустили на «Ягодині»
Сьогодні, 11:58
Більше 71 тисяч пачок сигарет вартістю понад 7 млн грн знайшли польські митники у двох вантажівках, які прямували з України до Польщі.
Про це повідомляє податкова адміністріація Польщі, пише "Zaxid.net".
Контрабанду виявили у польському пункті пропуску "Дорогуськ", що межує з розташованим на Волині українським пунктом пропуску "Ягодин".
Контрабандні сигарети були заховані у дерев’яних палетах, виявили їх за допомогою сканера. Загальна кількість знайдених сигарет – 71 350 пачок, а їх вартість – понад 1 млн грн (7,37 млн грн за курсом НБУ).
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Про це повідомляє податкова адміністріація Польщі, пише "Zaxid.net".
Контрабанду виявили у польському пункті пропуску "Дорогуськ", що межує з розташованим на Волині українським пунктом пропуску "Ягодин".
Контрабандні сигарети були заховані у дерев’яних палетах, виявили їх за допомогою сканера. Загальна кількість знайдених сигарет – 71 350 пачок, а їх вартість – понад 1 млн грн (7,37 млн грн за курсом НБУ).
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