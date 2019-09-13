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У Луцьку вдови загиблих правоохоронців отримають грошову винагороду

У Луцьку вдови загиблих правоохоронців отримають грошову винагороду
Грошову винагороду виплатять вдовам загиблих працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області.

Про це йдеться у розпорядженні виконувача повноважень Луцького міського голови Григорія Пустовіта.

Зокрема, департаменту соціальної політики міської ради доручили провести виплату грошової винагороди, передбаченої бюджетом Луцької міської територіальної громади – по одній тисячі гривень вдовам працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області, загиблих під час виконання службових обов’язків:

- Людмилі Шевченко;
- Оксані Тачинській;
- Марії Тадай;
- Софії Безпятко;
- Євгенії Максимович.

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Теги: вдови, правоохоронці, грошова винагорода
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