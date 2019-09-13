У Луцьку вдови загиблих правоохоронців отримають грошову винагороду





Про це йдеться у Григорія Пустовіта.



Зокрема, департаменту соціальної політики міської ради доручили провести виплату грошової винагороди, передбаченої бюджетом Луцької міської територіальної громади – по одній тисячі гривень вдовам працівників Луцького міського відділу УМВС України у Волинській області, загиблих під час виконання службових обов’язків:



- Людмилі Шевченко;

- Оксані Тачинській;

- Марії Тадай;

- Софії Безпятко;

- Євгенії Максимович.



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