Луцьким медикам купили два нових позашляховики для виїздів на виклики





Автомобілі придбали через систему публічних закупівель Prozorro,



Комунальне підприємство обласної ради «Волинський медичний центр терапії залежностей» оголосив тендер на закупівлю авто у системі закупівель Prozorro вартістю 427 тисяч гривень. На конкурс подали пропозиції два учасники, ціни яких в аукціоні несуттєво знизились і перемогу отримало ТОВ «Луцьк-Експо» з ціною 424 765 гривень за «Renault Duster»



Ця ж фірма стала переможцем і у тендері комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №1». Медзаклад вирішив придбати таке ж авто. На конкурс теж прийшло двоє учасників і перемогла пропозиція ТОВ «Луцьк-Експо» з ціною 427 450 гривень.



– Цей автомобіль буде призначений для обслуговування викликів, – пояснює секретар тендерного комітету Луцького центру первинної медичної допомоги №1 Людмила Дубчук. – Ми зараз обслуговуємо Вересневе, Гірку Полонку, Вишків, ДПЗ, Львівську. Брали трохи більший автомобіль із більшою підвіскою, бо на Вересневе дуже погана дорога. Це не дуже висока ціна на авто, тому що ми промоніторили ринок щодо того які авто закупляли впродовж двох років для ЦПМДСМ. Також ми у закупівлі написали «або еквівалент» – цим ми не забороняли приходити на тендер іншим учасникам. Коли ми оголошували цю закупівлю, то промоніторили ринок щодо інших автосервісів, що у Луцьку, які виходять на Prozorro, і повідомляли їм, що хочемо купити автомобіль – щоб не було обмежень учасникам.



У Волинському медичному центрі терапії залежностей теж кажуть, що авто буде призначене для перевезення лікарів на консультації до пацієнтів. До речі, однією із технічних вимог до двох авто було те, щоб автомобіль був виготовлений не раніше 2020 року.



ТОВ «Луцьк-Експо» зареєстроване у Луцьку на вулиці Дубнівській. Його керівником є Віталій Бречко, а засновником і власником – рівнянин Вячеслав Пасічник. За інформацією сервісу Сlarity project, впродовж 2016-2020 років фірма виграла тендерів на понад 14 мільйонів гривень.



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