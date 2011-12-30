У Рожищенському районі вантажівка влетіла у легковик





Аварія трапилась сьогодні, 27 серпня. Про це з місця події повідомив кореспондент



За словами очевидців, на перехресті водій вантажівки в'їхав у легковик Volkswagen Jetta. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.



На місці працювали правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кременець Рожищенського району сталась дорожньо-транспортна пригода.Аварія трапилась сьогодні, 27 серпня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище. За словами очевидців, на перехресті водій вантажівки в'їхав у легковик Volkswagen Jetta. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.На місці працювали правоохоронці.

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