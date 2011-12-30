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У Рожищенському районі вантажівка влетіла у легковик

У Рожищенському районі вантажівка влетіла у легковик
У селі Кременець Рожищенського району сталась дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилась сьогодні, 27 серпня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.

За словами очевидців, на перехресті водій вантажівки в'їхав у легковик Volkswagen Jetta. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

На місці працювали правоохоронці.

У Рожищенському районі вантажівка влетіла у легковик

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Теги: Рожищенський район, аварія
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