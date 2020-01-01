За тиждень на Волині ліквідували два спалахи коронавірусу





Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Надія Костирка повідомила, що ліквідували спалах хвороби у геріатричному будинку села Білосток, перехворіли 29 осіб, а також на ВАТ «Теремно хліб», де перехворіли 12 працівників.



Нагадаємо, загалом станом на 28 серпня в області зареєстрували 5320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3817 осіб. 116 випадків хвороби завершилось летально.



Показник завантаженості ліжок хворими на коронавірус та пацієнтами з підозрою у медзакладах області станом на 28 серпня становить 51,2%. 19,1% - показник завантаженості за підтвердженими випадками.



Головне фото - ілюстративне.

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