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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За тиждень на Волині ліквідували два спалахи коронавірусу

За тиждень на Волині ліквідували два спалахи коронавірусу
Протягом останнього тижня на Волині вдалося ліквідувати два спалахи коронавірусної інфекції.

Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Надія Костирка повідомила, що ліквідували спалах хвороби у геріатричному будинку села Білосток, перехворіли 29 осіб, а також на ВАТ «Теремно хліб», де перехворіли 12 працівників.

Нагадаємо, загалом станом на 28 серпня в області зареєстрували 5320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3817 осіб. 116 випадків хвороби завершилось летально.

Показник завантаженості ліжок хворими на коронавірус та пацієнтами з підозрою у медзакладах області станом на 28 серпня становить 51,2%. 19,1% - показник завантаженості за підтвердженими випадками.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, спалах, Білосток, Теремнохліб
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