За тиждень на Волині ліквідували два спалахи коронавірусу
Сьогодні, 13:23
Протягом останнього тижня на Волині вдалося ліквідувати два спалахи коронавірусної інфекції.
Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Надія Костирка повідомила, що ліквідували спалах хвороби у геріатричному будинку села Білосток, перехворіли 29 осіб, а також на ВАТ «Теремно хліб», де перехворіли 12 працівників.
Нагадаємо, загалом станом на 28 серпня в області зареєстрували 5320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3817 осіб. 116 випадків хвороби завершилось летально.
Показник завантаженості ліжок хворими на коронавірус та пацієнтами з підозрою у медзакладах області станом на 28 серпня становить 51,2%. 19,1% - показник завантаженості за підтвердженими випадками.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступник директора Волинського обласного лабораторного центру МОЗ Надія Костирка повідомила, що ліквідували спалах хвороби у геріатричному будинку села Білосток, перехворіли 29 осіб, а також на ВАТ «Теремно хліб», де перехворіли 12 працівників.
Нагадаємо, загалом станом на 28 серпня в області зареєстрували 5320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3817 осіб. 116 випадків хвороби завершилось летально.
Показник завантаженості ліжок хворими на коронавірус та пацієнтами з підозрою у медзакладах області станом на 28 серпня становить 51,2%. 19,1% - показник завантаженості за підтвердженими випадками.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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