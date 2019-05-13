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У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу

У волинському місті сім'ї загиблих бійців отримали матеріальну допомогу
28 серпня, напередодні Дня пам’яті захисників України, у Володимирі-Волинському 20 сімей атовців, які загинули безпосередньо під час виконання бойових завдань, отримали матеріальні допомоги.

Родини загиблих земляків-учасників АТО (ООС) відвідав начальник управління соціального захисту населення Олександр Смикалюк, йдеться на сайті Володимир-Волинської міської ради.

При зустрічі з сім’ями загиблих він висловив слова шани, співчуття, розуміння непоправної втрати, підтримки та подяки за подвиг їхніх синів, чоловіків, батьків, а також передав матеріальну допомогу родинам.

“Ці люди втратили найдорожче – свою опору, патріотів, які ціною власного життя захистили країну, її майбутнє. Ми цінуємо це і робимо все залежне, щоб підтримати родини, пам’ятати, шанувати та турбуватися про них”, – зазначив Олександр Смикалюк.

Нагадаємо, що 24 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження Дня пам’яті захисників України, що загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі — виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року.


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Теги: День пам'яті захисників, Володимир, допомога
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